El Papa León XIV advierte sobre la cultura del descarte y la polarización en histórico discurso ante el Congreso español

El pontífice pronunció un discurso sin precedentes en el Congreso de los Diputados de España, donde habló de dignidad humana, exclusión y ética política. Mientras tanto, en Perú, Keiko Fujimori lidera el conteo oficial de votos para una posible segunda vuelta. Se anunció la visita papal a Perú en 2026 y en Colombia se estudia cambiar el horario para evitar apagones.

El Papa León XIV realizó una histórica visita a España, donde se dirigió ante el Congreso de los Diputados, un hecho sin precedentes en el que un pontífice habla frente a la cámara legislativa.

Durante su discurso, abordó temas centrales para el futuro de las sociedades democráticas, haciendo un llamado a superar la cultura del descarte y la polarización política. Subrayó que la dignidad humana precede a cualquier concesión del Estado, y cuestionó el rumbo de las naciones cuando sectores enteros son excluidos. Su mensaje, que no nombró actores específicos, se enmarcó en un contexto de tensiones políticas, pero insistió en que la respuesta debe fundamentarse en principios éticos universales.

Tras su intervención parlamentaria,continuó con una agenda intensa que incluyó reuniones con el presidente del Gobierno de España, encuentros con víctimas y actos religiosos en Madrid, reafirmando el papel de la Iglesia como promotora de la cohesión social. En el plano electoral peruano, Keiko Fujimori lidera el escrutinio oficial con el 50,32 % de los votos válidos cuando se han contabilizado el 91,5 % de las actas, según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Su rival, Sánchez, obtiene el 49,67 %, lo que anticipa una segunda vuelta con un empate técnico, de acuerdo con las encuestas previas. Mientras tanto, se anunció que el Papa León XIV visitará Perú en 2026, un viaje que coincide con el año electoral y que podría tener un impacto significativo en la campaña. En Colombia, se debaten propuestas para modificar el cambio de hora como medida preventiva ante posibles apagones causados por el fenómeno de El Niño.

Por otro lado, se revelaron fallas de seguridad en la clínica donde se recuperaba Miguel Uribe tras el atentado que sufrió hace un año, con testimonios que aseguran que ingresaron armas sin ser detectadas. Expertos también señalan similitudes entre este caso y otras muertes bajo investigación, como la de Kevin Santiago Ángel. En el ámbito científico, un doctor en biología cuestionó las condiciones del caimán llanero, sugiriendo que el hambre extrema podría influir en comportamientos caníbales en estas especies.

La jornada, pues, estuvo marcada por pronunciamientos de alto nivel, procesos electorales en vilo, medidas de contingencia y reflexiones sobre justicia y medio ambiente





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