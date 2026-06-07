El Papa León XIV celebra multitudinaria misa en la Plaza de Cibeles de Madrid

Miles de fieles, entre ellos la familia real española, asisten a la eucaristía presidida por León XIV en su visita apostólica a España el 7 de junio de 2026.

El 7 de junio de 2026, Madrid fue el escenario de un evento histórico con la visita del Papa León XIV, quien presidió una Santa Misa multitudinaria en la Plaza de Cibeles.

La celebración, enmarcada en su Viaje Apostólico a España, congregó a cientos de miles de fieles llegados de todos los rincones del país. Entre ellos, Lourdes Madrigal, una mujer vasca de 47 años que viajó en autobús desde Bilbao junto a otras 50 personas, expresó su alegría al poder comulgar, un momento que temía perderse debido a la enorme afluencia de asistentes.

La jornada comenzó con la procesión previa a la eucaristía, en la que miembros del clero recorrieron el emblemático punto madrileño, mientras los fieles abarrotaban las calles aledañas para recibir al pontífice. La misa, oficiada por el Papa León XIV, contó con la presencia de la familia real española: el rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, quienes siguieron la ceremonia desde un lugar destacado.

Durante la homilía, el pontífice instó a los católicos a vivir su fe con alegría y esperanza, en un mensaje que resonó entre los asistentes. Tras la eucaristía, se llevó a cabo la Procesión del Corpus Christi y la Bendición Eucarística, actos que subrayaron la solemnidad del evento. Las fotografías muestran al Papa León XIV en el papamóvil, saludando a la multitud, así como a los sacerdotes y fieles participando en la celebración.

La visita del Papa León XIV a España, que incluyó este multitudinario acto en Madrid, fue un acontecimiento que movilizó a miles de personas y generó un ambiente de recogimiento y fervor. La organización del evento permitió que los asistentes pudieran vivir una experiencia espiritual única, a pesar de las dificultades logísticas propias de una concentración de tal magnitud.

Testimonios como el de Lourdes Madrigal reflejan el impacto personal de la jornada, donde la comunión se convirtió en un símbolo de unión y fe compartida. En resumen, la Santa Misa en la Plaza de Cibeles fue un hito en el viaje del pontífice, marcando un momento de encuentro entre la Iglesia y el pueblo español, en un entorno cargado de simbolismo y tradición.

La cobertura gráfica del evento, a cargo de varios fotógrafos, capturó la esencia de una jornada que quedará en la memoria de los presentes





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