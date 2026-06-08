El papa León XIV pide solidaridad, justicia y reparación en su discurso ante las Cortes Generales

El papa León XIV se reunió con los obispos españoles y pidió actuar con firmeza frente a los abusos sexuales dentro de la Iglesia. También abordó la situación de los migrantes y refugiados y la necesidad de fortalecer la resolución pacífica de conflictos a nivel global.

El papa León XIV protagonizó en Madrid una jornada clave de su visita a España con un hecho histórico en el Congreso y un mensaje contundente sobre la crisis migratoria y los abusos en la Iglesia.

Reclamó solidaridad, justicia y reparación. El papa León XIV, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del Senado, Pedro Rollán, a su llegada al Congreso de los Diputados donde el Sumo Pontífice pronunció un esperado e histórico discurso en las Cortes durante su visita a España. EFE/Fernando Villar.

Congreso de los Diputados, algo inédito para un pontífice, y se reunió con los obispos españoles, a quienes instó a actuar con firmeza frente a los abusos sexuales dentro de la Iglesia. La agenda del pontífice arrancó temprano en una capital fuertemente protegida por un amplio dispositivo de seguridad. Antes de desplazarse al Congreso, sostuvo un breve encuentro con el. Su intervención ante las Cortes Generales marcó un hito.

León XIV recibió una prolongada ovación de siete minutos por parte de diputados, senadores y autoridades tras un discurso en el que abordó cuestiones como la migración, la polarización política, la dignidad humana y la paz internacional. El papa León XIV, acompañado por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Rollán, es ovacionado tras el esperado e histórico discurso que el Sumo Pontífice ha pronunciado en el Congreso de los Diputados, este lunes, tercera jornada de su visita a España.

EFE/Ballesteros POOL. Durante su discurso, el papa puso el foco en la situación de quienes se ven obligados a abandonar sus países. Señaló que la situación de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos.

En esa misma línea, insistió en que es indispensable una respuesta coordinada, solidaria y eficaz, capaz de garantizar protección, acogida y oportunidades reales de integración a quienes emigran. El pontífice también dedicó parte de su intervención a la situación política, reiterando su preocupación por el aumento de la tensión en el debate público. Ante los representantes políticos, defendió que la diversidad de ideas no debe derivar en confrontación constante. La firmeza no exige desprecio; la discrepancia no conlleva humillación, afirmó.

Sus palabras encontraron eco entre los principales dirigentes del país. Tanto el presidente Pedro Sánchez como el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, valoraron positivamente el tono del mensaje. En relación con el debate legislativo previsto esa semana sobre la eutanasia, León XIV reafirmó su postura en defensa de la vida. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, sostuvo ante los parlamentarios.

El papa también abordó la necesidad de fortalecer la resolución pacífica de conflictos a nivel global. En ese sentido, defendió el recurso al derecho internacional y a la diplomacia como vías prioritarias. La paz exige valentía diplomática, responsabilidad ética y una visión de futuro fundada en el respeto a la identidad de cada pueblo, subrayó.

Asimismo, expresó su preocupación por el contexto internacional actual, criticando el recurso al rearme como respuesta a la inestabilidad. Señaló que en distintos lugares, incluida Europa, se presenta esta opción frente a la fragilidad del escenario internacional, y advirtió que la verdadera seguridad nace de la justicia, del diálogo paciente, del respeto al derecho internacional y de una política capaz de poner la vida de los pueblos por encima de los intereses que se benefician de la guerra.

El papa León XIV es ovacionado tras el esperado e histórico discurso que el Sumo Pontífice ha pronunciado en el Congreso de los Diputados, este lunes, en la tercera jornada de su visita a España. EFE/J.J. Guillén POOL.

Uno de los aspectos más esperados de la visita papal era su postura frente a los abusos sexuales en el seno de la Iglesia, un tema que León XIV abordó directamente durante su encuentro con los obispos españoles en la sede de la Conferencia Episcopal. Sin esperar a su reunión posterior con víctimas, el pontífice lanzó un mensaje claro a la jerarquía eclesiástica.

Les pidió actuar con escucha y justicia, pero también con reparación, frente a lo que definió como una plaga dentro de la institución. En su intervención, insistió en la necesidad de colocar a las víctimas en el centro de la respuesta. Cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación, afirmó.

El papa subrayó que no basta con reconocer los hechos, sino que es necesario garantizar procesos efectivos que permitan la recuperación de quienes han sufrido abusos, así como asegurar medidas que eviten su repetición





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