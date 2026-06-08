El papa León XIV promete una Iglesia segura en encuentro con víctimas de abusos y aborda migración y defensa de la vida en España

El pontífice se reúne con seis víctimas de abusos en Madrid y se compromete a cambios para hacer de la Iglesia un lugar seguro, mientras que en su discurso ante el Congreso pide una respuesta internacional al drama migratorio y defiende la vida desde la concepción.

El papa León XIV prometió cambios en la Iglesia católica para convertirla en un lugar seguro para las víctimas de abusos sexuales cometidos por religiosos, durante un encuentro de casi una hora con seis víctimas este lunes en la Nunciatura Apostólica en Madrid.

El Vaticano informó que las víctimas plantearon sus propuestas y el pontífice expresó su compromiso de que estas sean la base para nuevos esfuerzos que logren una Iglesia segura y espiritualmente sana, donde las heridas encuentren consuelo y sanación. Horas antes, ante los obispos españoles, León XIV había afirmado que los abusos sexuales constituyen una herida abierta y reclamó un compromiso más decidido en la prevención y la cultura del cuidado, asegurando que cada persona herida debe encontrar escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación.

El encuentro con las víctimas estuvo envuelto en polémica porque varias asociaciones de afectados, que critican la opacidad de la Iglesia en este tema, no fueron invitadas y se manifestaron frente a la Nunciatura. Juan Cuatrecasas, portavoz de la asociación Infancia Robada, declaró que el papa perdió una oportunidad de oro para comprometerse con las víctimas en España y se fue con una visión muy sesgada.

El sábado, el papa de 70 años ya había calificado los abusos como una llaga todavía abierta. Según un informe del Defensor del Pueblo español de 2023, desde 1940 más de 200.000 menores podrían haber sufrido agresiones por parte de religiosos católicos. El Gobierno español y la Iglesia firmaron en marzo un acuerdo para indemnizar a las víctimas.

Otro momento destacado de la jornada fue el discurso del papa ante el Congreso español, donde pidió respuestas internacionales al drama migratorio, tema central de su visita, y reclamó respetar la vida desde su concepción. Afirmó que ninguna nación puede afrontar sola un desafío de esa magnitud y que se necesita una respuesta coordinada, solidaria y eficaz que garantice protección, acogida e integración. Su intervención fue largamente aplaudida y despedida con vítores.

En ese contexto, el pontífice pidió custodiar toda vida humana desde su concepción hasta su fin, en un momento en que el gobierno de Pedro Sánchez, con el que se reunió, busca incluir el derecho al aborto en la Constitución tras haber aprobado una ley de eutanasia. Tras celebrar una misa con 1,5 millones de asistentes en Madrid, el papa encabezó otro acto con 80.000 miembros de diócesis de la región.

El martes viajará a Barcelona para bendecir la nueva torre de la Sagrada Familia, ahora la iglesia más alta del mundo, y rendirá homenaje a los miles de emigrantes fallecidos intentando alcanzar Europa. A diferencia de otros países vecinos, el gobierno de Sánchez mantiene una actitud abierta a la inmigración e impulsó un plan para regularizar hasta medio millón de inmigrantes, una medida criticada por la derecha y la extrema derecha





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