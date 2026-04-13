El Papa León XIV responde a Trump y reitera su compromiso con la paz

En un tenso cruce de declaraciones, el Papa León XIV responde a las críticas de Donald Trump, reafirmando su mensaje evangélico de paz y su compromiso de luchar contra la guerra. El embajador de la UE ante la Santa Sede sale en defensa del Papa.

El papa León XIV respondió este 13 de abril a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , en un intercambio de declaraciones que ha generado gran controversia. El pontífice, durante el vuelo hacia Argelia para su tercer viaje internacional, reiteró su compromiso con el mensaje evangélico de paz, contrapuesto a las políticas belicistas del mandatario estadounidense. León XIV enfatizó que 'el evangelio es claro' y que 'la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra', refiriéndose a las políticas de Trump en relación con Irán y Venezuela, que el Papa había criticado previamente.

Durante sus declaraciones a los periodistas que lo acompañaban en el avión, el Papa fue enfático al afirmar que 'el mensaje del evangelio es muy claro: Bienaventurados los que construyen la paz'. Aseguró que no sentía 'miedo' de la administración Trump ni de 'declarar fuertemente el mensaje del evangelio', y que seguiría 'hablando de la guerra' y de la necesidad de construir puentes de paz. El pontífice destacó que su papel no es político en el sentido tradicional, sino que se centra en el mensaje cristiano de reconciliación y en la búsqueda de soluciones pacíficas. Añadió que su intención es invitar a todos a 'buscar la manera de construir puentes de paz y reconciliación, de buscar modos de evitar la guerra siempre que se pueda', sugiriendo que el presidente estadounidense no comprende completamente el mensaje evangélico.

La reacción de Donald Trump no se hizo esperar. El domingo anterior, Trump arremetió contra León XIV, calificándolo de 'terrible en política exterior' y acusándolo de 'complacer a la izquierda radical'. En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump instó al Papa a 'concentrarse en ser un gran papa, no un político', argumentando que sus acciones estaban 'perjudicando a la Iglesia católica'.

La respuesta de la diplomacia internacional y de figuras de relevancia no se hizo esperar. Martin Selmayr, embajador de la Unión Europea ante la Santa Sede, exigió respeto para el Papa y la institución que representa, resaltando la importancia de los llamados de León XIV a la paz, el respeto del derecho internacional y la diplomacia en el contexto geopolítico actual. Selmayr subrayó la importancia del diálogo estructurado entre la Unión Europea y la Santa Sede en asuntos de política exterior y global. El embajador destacó la colaboración diplomática para promover la paz y la solidaridad a nivel mundial, recordando su experiencia previa como jefe de gabinete y secretario general del expresidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.





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