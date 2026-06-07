El papa León XIV se traslada a España para su visita por varias ciudades

El papa León XIV se trasladó a España para el inicio de su visita por varias ciudades del país hasta el próximo 12 de junio. El Santo Padre, que como prior de los agustinos realizó cerca de 50 viajes a España, bromeó sobre fútbol y reconoció que, aunque el papa 'es de todos los equipos', el estadounidense Robert Francis Prevost 'es del Real Madrid'.

El papa León XIV se trasladó a España para el inicio de su visita por varias ciudades del país hasta el próximo 12 de junio.

El Santo Padre, que como prior de los agustinos realizó cerca de 50 viajes a España, bromeó sobre fútbol y reconoció que, aunque el papa 'es de todos los equipos', el estadounidense Robert Francis Prevost 'es del Real Madrid'. El papa León XIV es un gran aficionado a los deportes, especialmente al tenis y al béisbol.

Durante su visita a España, el pontífice incluirá entre sus actividades un encuentro con representantes de la cultura, el arte, la economía y el deporte en el Movistar Arena de la capital, el domingo 7, y, un día después, un encuentro multitudinario en el estadio Santiago Bernabéu, donde juega como local el Real Madrid.

El máximo dirigente del Real Madrid, Florentino Pérez, se refirió a unas palabras de León XIV durante el vuelo que le trasladó a España para el inicio de su visita por varias ciudades del país hasta el próximo día 12, en las que el Santo Padre bromeó sobre fútbol y reconoció que, aunque el papa 'es de todos los equipos', el estadounidense Robert Francis Prevost 'es del Real Madrid'.

El papa León XIV también incluirá entre sus actividades un encuentro con representantes de la cultura, el arte, la economía y el deporte en el Movistar Arena de la capital, el domingo 7, y, un día después, un encuentro multitudinario en el estadio Santiago Bernabéu, donde juega como local el Real Madrid. El papa León XIV es un gran aficionado a los deportes, especialmente al tenis y al béisbol.

El máximo dirigente del Real Madrid, Florentino Pérez, se refirió a unas palabras de León XIV durante el vuelo que le trasladó a España para el inicio de su visita por varias ciudades del país hasta el próximo día 12, en las que el Santo Padre bromeó sobre fútbol y reconoció que, aunque el papa 'es de todos los equipos', el estadounidense Robert Francis Prevost 'es del Real Madrid'





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