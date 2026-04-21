El Parador Gastronómico de Lomita Arena redefine el futuro turístico y social del norte de Bolívar

Con una inversión superior a 17.000 millones de pesos, el Parador Gastronómico Sostenible en Lomita Arena busca transformar la economía local, formalizar a comerciantes y potenciar el turismo entre Cartagena y Barranquilla.

El departamento de Bolívar se encuentra en plena transformación de su oferta turística y económica con el ambicioso proyecto del Parador Gastronómico Sostenible en Lomita Arena . Situado estratégicamente en el corregimiento de Santa Catalina, sobre la vital Vía del Mar que comunica a Cartagena con Barranquilla, este centro se perfila como un motor de desarrollo integral.

Con un avance de obra que ya supera el 30 por ciento tras su inicio a finales de 2025, la administración departamental, bajo la gestión de la secretaria general Juliana Solano Char, ha logrado articular esfuerzos significativos para garantizar que esta infraestructura sea mucho más que una parada en la carretera. La visión detrás de este proyecto es dignificar la labor de los comerciantes locales, quienes durante décadas han ofrecido productos tradicionales como bollos de mazorca, queso y chicharrón en condiciones precarias, brindándoles ahora espacios modernos, equipados y sostenibles. La implementación del proyecto cuenta con una inversión que supera los 17.000 millones de pesos, consolidándose a través de una alianza estratégica entre la Gobernación de Bolívar y entidades como Fundación Promigas, Surtigas, Fundación Santo Domingo y Coca-Cola FEMSA Colombia. Más allá de la infraestructura física, que incluirá áreas verdes, cocinas comunitarias, zonas comerciales y senderos inclusivos, el componente social destaca por su profundidad. Los 17 comerciantes beneficiarios están recibiendo capacitación técnica en contabilidad, atención al cliente y desarrollo de marca, pasando de la informalidad a una concesión de 20 años sobre sus locales. Este modelo no solo asegura la permanencia de los negocios, sino que elimina la carga financiera de los arriendos, permitiendo que las familias crezcan de manera estable. Además, la obra garantiza servicios públicos básicos, como la conexión a gas natural, electricidad y agua, lo cual extiende un impacto positivo hacia toda la comunidad aledaña de Santa Catalina que carecía de estos servicios esenciales. El impacto de este parador se proyecta a largo plazo dentro de un plan macro que busca convertir a Lomita Arena en un nodo neurálgico del turismo regional. Se contempla la construcción de una vía de 1,8 kilómetros que permitirá conectar este punto con las playas locales, además de integrar al Volcán del Totumo y futuras infraestructuras náuticas en una ruta turística coherente. El gobernador Yamil Arana Padauí ha enfatizado que esta iniciativa representa una apuesta por la equidad y el progreso social. Con una entrega estimada para finales del presente año, el proyecto incluye un plan de sostenibilidad operativa de dos años, asegurando que el cambio no sea temporal. Este modelo de gestión privada y pública busca ser un referente en el país sobre cómo la gastronomía, el turismo y la inclusión pueden converger para transformar realidades locales y posicionar al norte de Bolívar como un destino de clase mundial que cuida tanto a sus visitantes como a sus habitantes





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