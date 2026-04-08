El Partido de la U define su apoyo presidencial: divisiones internas y posibles libertades para la militancia

El Partido de la U se encuentra en un momento crucial de decisiones sobre a quién respaldar en la primera vuelta presidencial. Las divisiones internas podrían llevar a la libertad de voto para la militancia, mientras se analizan las opciones de Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

Los partidos políticos sin candidato presidencial definido se encuentran en una fase crucial de toma de decisiones, anticipando el anuncio de a quién de los tres principales aspirantes, Iván Cepeda , Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia , brindarán su apoyo para la primera vuelta electoral del próximo 31 de mayo. Sin embargo, en formaciones como el Partido de la U, las discrepancias internas son significativas, planteando la posibilidad de otorgar libertad de voto a sus militantes.

La bancada del Partido de la U tiene programada una reunión este miércoles 8 de abril en el Club de Banqueros, en Bogotá. Aunque la convocatoria de esta reunión no especifica el tema de los respaldos presidenciales, los congresistas del partido anticipan que sí se abordará, pero es probable que no se alcance ningún acuerdo definitivo en ese momento. Varios legisladores coinciden en la necesidad de más tiempo para evaluar a qué candidato respaldarán, o si resulta más prudente que los directivos, Alexander Vega y Clara Luz Roldán, permitan a la militancia ejercer su derecho al voto de manera independiente, apoyando al aspirante de su preferencia.\Una parte considerable de la bancada de la U en el Senado considera a Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, como la opción más viable para la primera vuelta. Entre ellos se encuentran legisladores cercanos a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien, aunque ya no forma parte de la directiva del partido, mantiene una influencia considerable. Dentro del partido se rumorea que, a pesar de la prohibición de participación política electoral de Toro, su sector tiene previsto apoyar a Valencia y a su compañero de fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo. Por otro lado, César Zamorano, esposo de la ex-gobernadora Toro, fue visto participando en un evento de campaña de Abelardo de la Espriella, en Palmira, a principios de febrero. Zamorano restó importancia a su presencia, argumentando un interés genuino por conocer las propuestas del candidato abogado. Los apoyos a De la Espriella en la U existen, aunque no son tan amplios como los que ha logrado captar la candidata del Centro Democrático, especialmente después de su elección como candidata y de obtener 3.2 millones de votos en la 'Gran Consulta por Colombia' el pasado 8 de marzo.\También hay quienes ven en Iván Cepeda una opción con posibilidades de éxito y, por lo tanto, esperan influir en las directivas para que permitan a la militancia votar libremente. Entre estos congresistas se encuentra Antonio Correa, quien ha sido un aliado cercano del 'petrismo' durante estos casi cuatro años. Su propuesta ha generado cierto respaldo en la bancada de la Cámara de Representantes, ya que varios congresistas apoyaron la agenda de reformas del presidente Gustavo Petro. Otro personaje que estaría ejerciendo influencia, aunque ya no pertenezca a la colectividad, es el presidente de la Cámara, Julián López, quien renunció al Partido de la U debido a sus conflictos con las directivas y con la gobernadora Toro. Se le ha visto en varios eventos de campaña de Iván Cepeda y supuestamente tiene como misión construir puentes entre el equipo de Petro y varios sectores del Valle del Cauca, donde la gobernadora ejerce influencia. Precisamente, en este departamento se han presentado varias disputas entre el Pacto Histórico y el Partido de la U, y la campaña presidencial no será una excepción. El Partido de la U analizará con cautela a quién le otorgará su apoyo, dado que en 2022 se sumó a la campaña de Petro, obteniendo representación en varias carteras del Gobierno, y solo a partir de mayo de 2023 la colectividad se declaró independiente, debido a las diferencias que surgieron con la Casa de Nariño





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