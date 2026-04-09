El Partido de la U redefine su postura: No respaldará a Cepeda y abre el abanico electoral

A menos de dos meses de las elecciones presidenciales, el Partido de la U anuncia su distanciamiento de la candidatura de Iván Cepeda, reconfigurando el escenario político. La decisión, tomada tras una reunión interna, evidencia la dinámica de alianzas y el posicionamiento de cara al 31 de mayo. Mientras tanto, otros partidos como el Liberal y el Conservador también definen sus estrategias, con posibles respaldos a otros candidatos.

A menos de dos meses de la primera vuelta presidencial, el escenario político colombiano experimenta un reajuste significativo con decisiones clave que delinean el panorama electoral. El Partido de la U, en un movimiento estratégico, anunció su distanciamiento de una de las candidaturas más prominentes, dejando claro que no respaldará a Iván Cepeda en la contienda presidencial.

Esta decisión, comunicada tras una reunión exhaustiva entre la dirección nacional y los congresistas —tanto actuales como electos—, marca un hito importante en la configuración de alianzas y apoyos de cara a las elecciones del 31 de mayo. El comunicado oficial del partido destacó el ambiente de “diálogo democrático y constructivo” en el que se llevó a cabo la reunión, resaltando su compromiso con la estabilidad institucional y el fortalecimiento de la democracia. Aunque la puerta se cerró para Cepeda, el partido reiteró su intención de respaldar a un aspirante presidencial, posponiendo la decisión final hasta una próxima reunión de la bancada. Esta postura refleja la búsqueda de soluciones y la importancia de la unidad interna, en un contexto político polarizado. Sin embargo, persisten diferencias internas dentro del partido, mostrando la complejidad de las dinámicas políticas actuales. Algunos sectores, liderados por figuras como el senador Antonio José Correa, han manifestado su cercanía con el candidato del Pacto Histórico, mostrando una afinidad con el gobierno actual. En contraste, la mayoría de la colectividad parece inclinarse hacia la candidata presidencial Paloma Valencia, con el apoyo de sectores cercanos a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y figuras como la senadora Norma Hurtado y el representante Víctor Manuel Salcedo. Paralelamente, la candidatura de Abelardo de la Espriella pierde fuerza dentro del partido, evidenciando una tendencia clara hacia Valencia. La indecisión del Partido Liberal también genera expectativa en el panorama electoral. La bancada se reunió con su jefe único, el expresidente César Gaviria, sin anunciar un respaldo oficial por el momento. Sin embargo, se estableció que antes de que finalice abril, se tomará una decisión entre Paloma Valencia e Iván Cepeda, demostrando la urgencia del momento político. Finalmente, el Partido Conservador confirmó su postura firme de no apoyar a Iván Cepeda en ninguna circunstancia, y su respaldo se definirá entre los candidatos de la centro derecha: Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Estos movimientos reflejan la naturaleza cambiante de la política colombiana y la importancia de las decisiones estratégicas en la búsqueda de alianzas y apoyos





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