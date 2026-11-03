El peligroso impacto del 5-MeO-DMT en el documental de Hamilton Morris

Hamilton Morris explora los intensos efectos del 5-MeO-DMT en su serie VICE, revelando riesgos físicos y psicológicos graves del uso de esta sustancia.

El ser humano busca constantemente formas de evadir la rutina y olvidar los problemas mediante el consumo de sustancias que alteran la percepción. Una de estas sustancias es el 5-MeO-DMT, un compuesto psicodélico presente en la secreción del sapo del desierto de Sonora, conocido científicamente como Incilius alvarius. En el primer episodio de la segunda temporada de su serie documental Hamilton's Pharmacopeia, el periodista e investigador Hamilton Morris explora este tema para mostrar la realidad detrás de su consumo.

El sapo Incilius alvarius y su secreción defensiva

El 5-MeO-DMT es un compuesto que se encuentra en las glándulas parotoideas ubicadas detrás de los ojos del anfibio Incilius alvarius. Este sapo del desierto de Sonora produce una secreción defensiva que almacena en dichas glándulas. En el episodio titulado The Psychedelic Toad, que se traduce como El sapo psicodélico, Morris investiga cómo esta sustancia se utiliza en contextos ceremoniales y sus efectos sobre el cuerpo humano.

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Testimonios visuales de la experiencia psicodélica

Las imágenes del documental muestran a un hombre a orillas de un río, acompañado por tres personas, incluyendo a un chamán. El sujeto inhala el vapor de la sustancia y, apenas segundos después, se recuesta en la tierra y comienza a arrastrarse de manera desesperada. Posteriormente, lanza varios gritos y termina vomitando una sustancia blanquecina, una reacción que Morris observa atentamente para comprender la intensidad de los efectos.

Riesgos físicos y psicológicos documentados

Mientras algunas personas describen la experiencia como espiritual o placentera, otros enfrentan reacciones adversas significativas. Los efectos físicos pueden incluir taquicardia, temblores, aumento de la temperatura corporal, náuseas y movimientos involuntarios. En el plano psicológico, el consumo puede generar pérdida temporal de la identidad, experiencias místicas y alteraciones sensoriales, pero también miedo intenso, ansiedad y terror profundo.

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Consecuencias y contexto del documental Hamilton's Pharmacopeia

La serie Hamilton's Pharmacopeia de VICE presenta estos episodios para educar sobre las sustancias psicodélicas y sus riesgos reales. El video viralizado en redes sociales resume la intensidad de estos efectos, mostrando que las reacciones no son iguales para todos. Esta producción destaca la necesidad de comprender los peligros asociados con el consumo de drogas potentes como el 5-MeO-DMT.

La información presentada por Morris en este episodio sirve como una advertencia sobre los posibles daños que estas sustancias pueden causar. El documental no solo explora el aspecto ceremonial, sino que también detalla las consecuencias médicas y psicológicas que pueden surgir. Esto permite a los espectadores dimensionar la realidad detrás de la búsqueda de evasión mediante el uso de estas drogas.