El peso colombiano impulsa viajes al exterior: Corea del Sur y Asia sur como destinos ideales

El peso colombiano se ha fortalecido y esto hace que países como Corea del Sur, India, Nepal y Sri Lanka sean destinos donde el dinero de los viajeros colombianos rinde más gracias al favorable tipo de cambio y a una inflación estable en esos países.

Colombia se ha consolidado como un destino turístico internacionalmente atractivo, impulsado por el impulso de su industria del entretenimiento y la fortaleza del peso colombiano , que ha registrado un desempeño sobresaliente a nivel global.

La moneda nacional se ha fortalecido aproximadamente un 14 % frente al dólar, lo cual amplía el poder adquisitivo de los colombianos en el exterior. En este contexto, el Banco de Bogotá identificó a Corea del Sur como un destino ideal, ya que combine un tipo de cambio favorable con una inflación estable, maximizando el rendimiento del dinero durante el viaje.

Según Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas de la entidad, la ganancia cambiaria no se ve erosionada por los costos locales, por lo que el colombiano puede disfrutar de mayor capacidad de compra. Para visitar Corea del Sur se requiere una visa que debe gestionarse al menos 72 horas antes, con un costo de 10 000 wones (unos 23 000 pesos colombianos).

No hay vuelos directos desde Bogotá a Seúl; el trayecto dura alrededor de 23 horas con escalas, usualmente en Europa, Estados Unidos o Canadá. Otros destinos donde el peso colombiano también rinde incluyen India, Nepal y Sri Lanka. Países cuyo valor monetario ha perdido terreno frente al peso y mantienen inflación controlada permiten que el beneficio cambiario no se diluya por el incremento de precios internos.

A pesar de la distancia, los gastos de transporte y las diferencias culturales, estas naciones ofrecen una combinación atractiva entre el valor del dinero y el costo de vida, lo que las convierte en opciones interesantes para los viajeros colombianos que buscan estirar su presupuesto





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