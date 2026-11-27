El Consejo Nacional de Patrimonio Cultural dio concepto favorable para incluir el porro en la lista nacional, consolidando la herencia musical de Córdoba, Sucre y Bolívar.

El Consejo Nacional de Patrimonio Cultural ha emitido un concepto favorable que permite al porro del Caribe colombiano dar el siguiente paso crucial para ser declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Este reconocimiento oficial, aprobado durante la penúltima sesión del año celebrada el 25 de noviembre en el Colegio Mayor de San Bartolomé en Bogotá, valida la importancia histórica y social de esta tradición musical y dancística arraigada en los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar.

Aprobación oficial del concepto favorable

La decisión marks a significant milestone in the cultural preservation of Colombia, as it moves the genre from being a popular expression to a protected national heritage. The Council's favorable opinion is not merely symbolic; it serves as the mandatory prerequisite to proceed with the inclusion of the genre in the Representative List of Intangible Cultural Heritage. This administrative step validates the extensive work done by local communities and cultural managers to document and sustain the practice over decades. The event took place in the capital city, marking a formal transition from regional celebration to national recognition.

Also read Congresistas del Caribe piden explicaciones a la CREG por alza en tarifas de energía

El porro como mestizaje cultural y musical

El porro se define como una manifestación cultural integral que abarca mucho más que simplemente la música. Esta tradición reúne elementos diversos como el baile, el vestuario tradicional, los pregones, los saludos específicos y los saberes técnicos relacionados con la construcción de instrumentos musicales. Además, incluye la formación musical y las prácticas comunitarias que se mantienen vivas en ruedas de fandango, alboradas, fiestas patronales y otros encuentros sociales. El origen de esta expresión es el resultado directo del mestizaje regional, creando una identidad única que conecta a las generaciones actuales con sus antepasados. Se estructura en tres subgéneros principales: el porro tapao, el porro palitiao y el porro sabanero, cada uno con sus propias características distintivas.

Impulso del Colectivo de Gestores de San Pelayo

El proceso de reconocimiento fue impulsado activamente por el Colectivo de Gestores Culturales de San Pelayo junto con la Mesa Regional del Porro. Estas organizaciones contaron con la participación decisiva de diversas instituciones culturales y actores sociales de Córdoba, Sucre y Bolívar. Durante la sesión del Consejo en Bogotá, la banda 20 de diciembre de Cotorra, en el departamento de Córdoba, realizó una presentación musical en vivo. Acompañados por un grupo de bailadores provenientes de los departamentos de Bolívar y Sucre, los artistas demostraron la vitalidad y complejidad de la tradición ante los miembros del Consejo. Esta presentación no solo sirvió como demostración artística, sino también como un testimonio vivo de la resistencia y adaptación cultural.

Advertisement

Reacciones y declaraciones de autoridades culturales

La viceministra de los Patrimonios, las Memorias y la Gobernanza Cultural, Aglaé Caraballo Mercado, resaltó la importancia trascendental de este reconocimiento. Caraballo Mercado afirmó que esta medida es una forma de dignificar la trayectoria de cientos de artistas y músicos que han convertido al porro en un ritmo fundamental para la identidad colombiana. Por su parte, las autoridades y la comunidad del departamento de Sucre celebraron ampliamente la noticia, destacando el orgullo que genera para los músicos, bailadores y gestores culturales. Desde allí, se señaló que el próximo paso consiste en la construcción del Plan Especial de Salvaguardia, una herramienta estratégica diseñada para proteger la manifestación y asegurar su transmisión a las nuevas generaciones. La declaración oficial enfatizó que el porro está cada vez más cerca de consolidarse como Patrimonio Cultural e Inmaterial, garantizando la continuidad de esta expresión.

Salvaguardia y otros bienes culturales aprobados

Con el concepto favorable emitido, el porro del Caribe colombiano avanza definitivamente hacia su inclusión en la lista nacional y la formulación de medidas concretas para salvaguardar sus prácticas. Este plan de protección busca preservar no solo los ritmos, sino también los conocimientos técnicos y las expresiones que rodean a la tradición. Además de esta decisión histórica sobre el porro, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural aprobó la solicitud de declaratoria de 423 bienes muebles artísticos y utilitarios de la Biblioteca Nacional de Colombia. Estos objetos fueron reconocidos como Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional, ampliando así la protección de elementos que conforman la memoria histórica de la institución y del país.