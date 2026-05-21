El precio del dólar en Colombia abrió en mínimos no vistos en más de una semana, según el Banco de la República

El Banco de la República reveló que el precio del dólar en Colombia comenzó este jueves 21 de mayo de 2026 en 3.720,00 pesos, tras un retroceso de 66.38 pesos sobre la tasa de referencia del día anterior.

El precio del dólar tocó un mínimo no visto en más de una semana Conforme al análisis del Banco de la República, el día jueves 21 de mayo de 2026, abrió en 3.720,00 pesos.

Asimismo, se reveló que la Tasa Representativa del Mercado (TRM) reportada, de 3.730,49 pesos, reflejaba un retroceso de 66.38 pesos respecto a la del día anterior (20 de mayo de 2026). La TRM llegó a su nivel más bajo aproximadamente en una semana, dado que el precio similar estuvo en 3.729,27 pesos, el día viernes 8 de mayo de 2026





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