El precio del dólar en Colombia vuelve a bajar

La cotización oficial de la moneda estadounidense en Colombia es de $3.575, ubicándose por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) fijada para hoy en $3.581,46.

El precio del dólar en Colombia volvió a bajar este 10 de junio de 2026. La cotización oficial de la moneda estadounidense en Colombia es de $3.575, ubicándose por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) fijada para hoy en $3.581,46.

La apertura de la jornada representó una caída de $6,46 frente a la TRM vigente, reflejando el comportamiento estable que ha venido mostrando la divisa en las últimas semanas. En los primeros movimientos de la jornada se registraron tres transacciones por un valor total de US$750.000, con un precio mínimo de $3.574,99 y un máximo de $3.575. Aunque la diferencia es reducida, el comportamiento del mercado mantiene la expectativa entre importadores, exportadores, viajeros y personas que realizan operaciones en dólares.

De acuerdo con los datos oficiales, la Tasa Representativa del Mercado para este miércoles quedó establecida en $3.581,46 por dólar. Frente al día anterior, la divisa registró una disminución de $6,63, equivalente a un descenso del 0,18 %.

Sin embargo, al compararla con el mismo día de la semana pasada, el dólar muestra un leve aumento de 0,55 %, es decir, $19,46 más. Los datos también evidencian una reducción significativa en periodos más amplios, pues frente al mismo día del mes anterior, la moneda estadounidense cayó un 4,42 %, mientras que desde el inicio de 2026 acumula una baja del 4,67 %. Uno de los datos que más llama la atención es la diferencia frente al año pasado.

Comparado con el 10 de junio de 2025, el dólar ha disminuido un 13,46 %, lo que representa una reducción de $557,07. Esta tendencia ha beneficiado especialmente a quienes realizan compras internacionales, pagan servicios en moneda extranjera o planean viajes al exterior





NoticiasRCN / 🏆 11. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dólar Colombia Tasa Representativa Del Mercado Economía

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Principales noticias de deportes en Colombia y el mundoNoticias y actualidad sobre la Selección Colombia de fútbol, fútbol RCN, ciclismo y otros deportes. Novedades de los deportistas colombianos en el mundo.

Read more »

Balance de seguridad alentador en el regreso de viajeros a ColombiaA pesar del alto flujo de vehículos, el país registra una disminución en siniestros viales de personas fallecidas y lesionadas. Las autoridades han intensificado el control de conductores bajo los efectos del alcohol y han dispuesto corredores reversibles para facilitar el flujo vehicular.

Read more »

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 9 de junio de 2026El precio del dólar en Colombia ha cerrado a la baja sobre la 1:00 de la tarde, según el Banco de la República. El precio de cierre del dólar durante este 9 de junio fue de 3.569,700 pesos, lo que significa una disminución de 10,8 pesos con respecto al precio de apertura.

Read more »

El reciclaje se convierte en una de las mayores fuentes de empleo en ColombiaMás de 250.000 puestos están vinculados a actividades de aprovechamiento, logística y transformación de materiales.

Read more »