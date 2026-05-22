El presidente Petro le pide a Moreno que no haga comentarios políticos sobre las elecciones en Colombia

El presidente Gustavo Petro pidió a Bernie Moreno, senador republicano estadounidense, no hacer comentarios políticos sobre las elecciones en Colombia, en medio de la controversia creciente del proceso electoral de 2026.

El presidente Gustavo Petro respondió a las declaraciones del senador republicano estadounidense Bernie Moreno y le pidió abstenerse de hacer comentarios políticos sobre las elecciones en Colombia, en medio de la creciente tensión alrededor del proceso electoral de 2026 .

"Las indicaciones de tipo político sobre el voto de la ciudadanía son intromisión ilegítima en la decisión libre del pueblo", afirmó Petro. También señaló que "entre Colombia y Estados Unidos no debe existir ningún escenario de confrontación"





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