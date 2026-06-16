El presidente Petro se pronuncia sobre el caso del ciudadano estadounidense detenido en Bogotá

El presidente Gustavo Petro se pronunció nuevamente sobre el caso del ciudadano estadounidense detenido en Bogotá por presuntos hechos relacionados con tres menores de edad. Aseguró que, según la información conocida hasta ahora, el extranjero "al parecer" no habría cometido abuso sexual contra los niños.

El presidente Gustavo Petro se pronunció nuevamente sobre el caso del ciudadano estadounidense detenido en Bogotá por presuntos hechos relacionados con tres menores de edad .

Aseguró que, según la información conocida hasta ahora, el extranjero "al parecer" no habría cometido abuso sexual contra los niños. Según Petro, las imágenes difundidas en redes sociales llevaron a interpretaciones equivocadas por parte de la ciudadanía, que reaccionó en defensa del niño. El jefe de Estado afirmó que con la denuncia "ahora sí" se hizo víctimas a los niños y manifestó que, si las autoridades confirman esa hipótesis, el ciudadano estadounidense debe recuperar plenamente sus derechos.

Además, el presidente advertiró sobre los riesgos de la manipulación digital y señaló que la inteligencia artificial y organizaciones financiadas desde el exterior estarían siendo utilizadas para influir en la opinión pública durante el actual escenario electoral. El caso se convirtió en uno de los más comentados del fin de semana luego de que vecinos del sector de Navarra, en la localidad de Usaquén, alertaran sobre una situación observada desde la calle en un edificio residencial.

De acuerdo con información divulgada por medios de comunicación, los exámenes practicados por Medicina Legal a los tres niños no evidenciaron señales de maltrato ni de abuso sexual. El centro médico que atendió a los menores también habría llegado a una conclusión similar.

No obstante, esos resultados continúan bajo análisis de la Fiscalía General de la Nación dentro de una investigación preliminar. El alcance de las conclusiones periciales será determinante para establecer si el ciudadano estadounidense permanece vinculado al proceso judicial o recupera la libertad. Según versiones conocidas por las autoridades, el niño de siete años entregó su declaración y relató que el incidente se originó tras una molestia relacionada con un juguete.

De acuerdo con una fuente citada por El Tiempo, el menor indicó que el hombre, a quien identifica como "padre", lo llevó al balcón con el propósito de tranquilizarlo. La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una actuación especial para verificar cómo se desarrolló el proceso de adopción de los tres hermanos encontrados en el apartamento.

El organismo designó una agencia especial en asuntos de familia con el fin de examinar la intervención de las Instituciones Autorizadas para la Atención y Protección (IAPAS), entidades privadas facultadas para gestionar adopciones internacionales. También evaluará la actuación de defensores de familia y demás funcionarios involucrados en el restablecimiento de derechos de los menores.

Por su parte, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, explicó que la adopción no era tramitada directamente por esa entidad, sino por una IAPAS autorizada. Agregó que el proceso de restablecimiento de derechos estaba bajo la responsabilidad de una comisaría de familia. Posteriormente, el ICBF informó que los tres hermanos ingresaron al sistema de protección en 2022 y que un juez de familia avaló su declaratoria de adoptabilidad.

La entidad señaló que, al no concretarse una adopción por parte de una familia colombiana, el caso pasó a la ruta internacional contemplada en el Convenio de La Haya. Mientras continúan las verificaciones, las autoridades también analizan la participación de una segunda persona que se encontraba en el inmueble junto al ciudadano estadounidense





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