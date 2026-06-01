El primer barretazo de la Carretera al Mar: el sueño antioqueño de llegar al océano

El 1 de junio de 1926, con una gran ceremonia en Robledo, Antioquia dio inicio a la construcción de la Carretera al Mar, una obra anhelada por más de un siglo para conectar la región con el océano Atlántico a través de Urabá. Liderada por figuras como Gonzalo Mejía, la vía enfrentó enormes desafíos geográficos y políticos, pero gracias al empuje de la élite local y la sequía del Magdalena en 1925-1926, se concretó el primer tramo de 20 kilómetros.

Medellín llevaba semanas empapelada. Los carteles estaban en las esquinas, en los postes, en las paredes de las tiendas y decían lo mismo: el martes 1 de junio de 1926, a las nueve de la mañana, en la fracción de Robledo, caería el primer barretazo de la Carretera al Mar.

La Junta Departamental de Caminos, la Junta de la Carretera al Mar y la Propulsora invitaban al pueblo al arranque de una obra que Antioquia llevaba más de un siglo anhelando: abrirse paso, por tierra propia, hasta el océano. A las 8:45 partió la caravana desde el Parque Berrío.

Primero el Ejército y la Banda del Regimiento, luego los automóviles del arzobispo, del gobernador, de los representantes del clero, de la judicatura, de la Cámara de Comercio, de las Empresas Públicas Municipales, de la Sociedad Antioqueña de Agricultores, de los Ferrocarriles de Antioquia; cerraban el desfile los carros de los bomberos, automóviles particulares y el tranvía municipal. No faltó nadie.

En el lugar de los trabajos, a cien metros de la Facultad de Minas, el arzobispo bendijo la obra y sonaron tres himnos: el de Colombia, el de Antioquia y el de la Carretera al Mar, de letra de Ernesto El Vate González y música de Gonzalo Vidal; decía: nuestro pueblo que triunfa y que ama / tiene el alma hecha toda heroísmo. Gonzalo Mejía Trujillo, el pionero de las líneas aéreas colombianas, la aviación internacional, los aeropuertos, los deslizadores acuáticos, el cine, los taxis, las carreteras al Darién, al que llamaban el fabricante de sueños, tomó la palabra.

Ese martes, ante una romería en Robledo, pronunció una declaración y un juramento. Dijo: Tienen los pueblos su hora definitiva, hora en la que emprenden la marcha hacia el engrandecimiento o hacia la decadencia. Experimento la impresión, serena y confiada, de que esa es la hora definitiva de Antioquia. Por eso discurre por sobre esta multitud gloriosa una emoción electrizante.

Antes de que cayera el primer barretazo, se armara la algarabía y Antioquia comenzara a abrirse camino hacia el mar con un primer tramo de 20 kilómetros entre Robledo y el alto de Boquerón con ingenieros de Medellín y plata de la Gobernación, Mejía concluyó: Juramos todos no cejar en nuestro esfuerzo, no tener paz ni sosiego, considerarnos deshonrados, si no coronamos en pocos años la obra de la Carretera al Mar. La ambición de construir una carretera y un puerto en Urabá comenzó en 1832.

En ese año, el gobernador Juan de Dios Aranzazu planteó la creación de una vía que uniera a Santa Fe de Antioquia con el río León, en Turbo. A partir de ese momento, se volvieron constantes los proyectos, mapas, estudios de terreno y diseños cartográficos por parte de las élites locales, cuyo propósito central era superar el aislamiento del Occidente de Antioquia y garantizar una conexión directa con el océano.

En este empeño por alcanzar el litoral jugó un papel clave la intervención de los extranjeros. El sueco Carl Ulric von Hausswolff encabezó una de las primeras iniciativas; su compatriota Pedro Nisser se dedicó a examinar trayectos hacia Urabá y la zona del Sinú; mientras que Carlos Segismundo de Greiff, también sueco, confeccionó mapas precisos y anotaciones tras explorar la zona entre Murindó y el golfo.

Pero llegó la Guerra de los Mil Días (1899-1902) y todos los proyectos viales se paralizaron. Hubo que esperar a la bonanza generada por la indemnización de Estados Unidos a Colombia por la pérdida de Panamá para que cobraran vida varias obras en el país, entre ellas la salida a Urabá. La carretera al mar era un desafío ingenieril de alto calado.

Debía partir de Medellín a 1.525 metros de altura, trepar hasta los 2.622 metros de la cordillera Central, bajar hasta el río Cauca a apenas 305 metros, volver a escalar hasta los 2.460 metros de la cordillera Occidental y descender finalmente hasta Necoclí, al nivel del mar. Debía cruzar dos cordilleras, un río y más de 2.000 metros de desnivel porque la geografía antioqueña no ofrecía atajos.

Las obras fueron tildadas como descabelladas en sectores políticos en Bogotá, pero Antioquia, ya con el proyecto en marcha, constituyó la Junta Propulsora de la vía, compuesta, entre otros, por Gonzalo Mejía, Vicente Duque, Alberto Echavarría, Gustavo White, el periodista Jesús Tobón Quintero y el sacerdote José Joaquín Arteaga, quien se convirtió en Urabá en un apóstol de la carretera: Si no la hace el erario, que lo haga la vergüenza nacional, dijo. Juan Luis Mejía, abogado y exministro, cree que el impulso final a la obra fue una gran sequía de finales de 1925 y comienzos de 1926 que secó el río Magdalena, la principal arteria del comercio colombiano, y dejó varados barcos y mercancías como el café.

Este fue el detonante definitivo para que los líderes y cafeteros antioqueños buscaran independizarse de la navegación fluvial hacia los puertos del Atlántico y apoyaran la idea de conectarse con el mar mediante un ferrocarril y un puerto propio en Urabá





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