El PSG vence al Bayern Múnich 1-0 y avanza a la final de la Champions League

El París Saint-Germain se impuso al Bayern Múnich en un partido de vuelta emocionante, con un gol de Ousmane Dembelé y una polémica mano no sancionada. El equipo francés avanza a la final de la Liga de Campeones tras una victoria ajustada.

El París Saint-Germain logró una victoria ajustada de 1-0 contra el Bayern Múnich en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones.

El gol decisivo llegó en el primer tiempo gracias a un potente remate de Ousmane Dembelé, quien aprovechó un pase magistral de Kvicha Kvaratskhelia. La acción más polémica del encuentro fue una mano no sancionada de Joao Neves, jugador del PSG, que generó protestas tanto del equipo bávaro como de los aficionados presentes en el Allianz Arena.

A pesar de la ventaja global de 5-4 a favor del PSG tras el partido de ida, el Bayern Múnich intentó revertir el marcador con un equipo ofensivo, pero la defensa parisina se mantuvo firme. En el once inicial del Bayern, destacó la presencia de figuras como Harry Kane, Jamal Musiala y Joshua Kimmich, mientras que el PSG apostó por un mediocampo reforzado con la inclusión de Fabián Ruiz y la reubicación de Warren Zaire Emery como lateral derecho.

La estrategia de Luis Enrique Martínez, técnico del PSG, se centró en mantener el control del balón y aprovechar los contragolpes, mientras que el Bayern buscó presionar alto para generar oportunidades. Aunque el partido terminó con un resultado mínimo, la intensidad y la calidad técnica de ambos equipos dejaron un sabor de partido épico, con el PSG avanzando a la final de la Champions League por segunda vez en su historia





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