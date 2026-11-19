José Luis Rodríguez revela detalles de su cirugía de 2017 y la fidelidad de Don Francisco, quien esperó para emitirse un programa tras el éxito de la operación del cantante venezolano de 83 años.

El legendario cantante venezolano José Luis Rodríguez, conocido mundialmente como El Puma, ha compartido en su reciente entrevista para el programa Gigantes con Don Francisco, transmitido por Univisión, los episodios más críticos y transformadores de su existencia. A sus 83 años, el icono de la música latina, creador de éxitos como Tengo derecho a ser feliz y Culpable soy yo, desveló detalles íntimos sobre su recuperación de un doble trasplante de pulmón en 2017.

El rescate de Don Francisco antes de la cirugía

Don Francisco fue la única persona que visitó a José Luis Rodríguez tanto antes como después de su delicada intervención quirúrgica del 12 de diciembre de 2017, marcando un hito de lealtad en su trayectoria. El presentador chileno, también de 85 años, decidió no emitir un programa especial que había grabado previamente para su amigo, confiado en que El Puma superaría la operación y viviría para verlo.

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Esta pausa en la transmisión refleja la profunda fe que Don Francisco depositó en la salud del artista, quien recuperó la capacidad de cantar tras una prueba que la medicina considera extremadamente compleja. El cantante venezolano ha confirmado que solo después de su recuperación decidió que aquel material pudiera ser transmitido, validando la confianza de su amigo en su resistencia física y espiritual.

Reconversión total y recuperación tras ocho años

El Puma describió con crudeza y humor su período de ocho años fuera de la circulación pública, explicando que pasó por una reconversión total que lo dejó con la vitalidad y dependencia de un niño de tres años. Durante este largo proceso de rehabilitación, su esposa estuvo a su lado de forma permanente, brindándole el soporte emocional y logístico necesario para superar la adversidad.

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Este tiempo de inactividad no impidió que el artista mantuviera su espíritu alegre, recordando con anécdotas nostálgicas su infancia como el menor de once hermanos en una familia numerosa y humilde. Sus padres criaron a los niños sin anestesia y con el apoyo de comadronas, en un hogar donde la pobreza era constante pero la unión familiar era el pilar fundamental.

La dinámica familiar y la herencia musical

El padre de El Puma, descrito por él mismo como un buen semental, tuvo a su esposa embarazada cada año hasta completar la familia de once hijos. Tras la muerte de su padre cuando el cantante tenía solo seis años, su madre se hizo cargo de la crianza con una disciplina férrea que marcó su desarrollo.

Las cenas en casa se realizaban alrededor de una mesa enorme donde la comida se repartía en orden, dejando para el hijo menor solo los restos. El Puma recordaba con risa cómo el queso rallado y la mantequilla llegaban a él ya consumidos, pero que aun así sabían deliciosos gracias al sabor que le imponía su madre.

Gratitud divina y compromiso artístico futuro

Aunque desconoce la identidad de los donantes de sus pulmones, el médico le informó que los órganos trasplantados eran excelentes, lo que facilitó su milagro de volver a los escenarios. Don Francisco resaltó lo inusual de que un paciente tras un doble trasplante logre recuperar la capacidad vocal para cantar con la intensidad que caracteriza a El Puma.

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El cantante venezolano reafirmó su filosofía de vida, asegurando que cada día despierta es un regalo que debe aprovecharse al máximo sin dar descanso a su cuerpo. Con una determinación inquebrantable, el artista anuncia que seguirá actuando y sacando la última gota de energía de su cuerpo mientras sus fuerzas se lo permitan, demostrando que su pasión por la música sigue intacta a pesar de su avanzada edad y sus batallas médicas.