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El río Chicamocha: un viaje geológico y cultural a través de Santander y Boyacá

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El río Chicamocha: un viaje geológico y cultural a través de Santander y Boyacá
Río ChicamochaGeologíaEcosistemas
📆4/29/2026 6:19 AM
📰vanguardiacom
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Un análisis detallado del recorrido del río Chicamocha, desde su nacimiento en Boyacá hasta su confluencia con el río Suárez en Santander, destacando su diversidad geológica, ecológica y cultural a lo largo de sus 230 kilómetros.

El río Chicamocha, con una longitud total de aproximadamente 230 kilómetros desde su nacimiento en Boyacá hasta su confluencia con el río Suárez en Santander , presenta un desnivel de unos 2300 metros, equivalente a 14 edificios Majestic de Bucaramanga o casi tres torres Burj Khalifa.

A lo largo de su recorrido, este río labra diferentes tipos de rocas, atraviesa diversos ecosistemas y pisos climáticos, y pasa por comunidades con características socioculturales únicas, como costumbres, gastronomía, producción agrícola y artesanal, entre otras transiciones abióticas, bióticas y culturales. En los 110 kilómetros que recorre en Santander, desde Capitanejo hasta su unión con el río Suárez, el Chicamocha está bordeado por llanuras, terrazas y abanicos aluviales, formaciones naturales donde confluyen el río principal y sus afluentes torrenciales.

En los primeros 30 kilómetros, cerca de la frontera hidrográfica entre Boyacá y Santander, predominan las llanuras y terrazas aluviales discontinuas, coincidiendo con rocas sedimentarias del Cretácico, con edades entre 143 y 66 millones de años. En los siguientes 60 kilómetros, las llanuras aluviales son más estrechas, mientras que los abanicos aluviales se expanden, coincidiendo con rocas ígneas y metamórficas de entre 200 y 1000 millones de años, las más antiguas de la cordillera Oriental.

Los últimos 20 kilómetros, entre Jordán y la confluencia con el Suárez, presentan nuevamente llanuras aluviales estrechas, con rocas sedimentarias del Jurásico y Cretácico, de tonalidades bermejo-vináceo y blanco-polvoriento. Esta diversidad paisajística define al Cañón Chicamocha como un escenario natural multifacético, donde la geología, la ecología y la cultura se entrelazan de manera única

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