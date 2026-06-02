El Real Madrid ficha a Denzel Dumfries por 20 millones de euros

El Real Madrid ha cerrado un acuerdo con el Inter de Milán para fichar al lateral derecho neerlandés Denzel Dumfries. El jugador tiene experiencia en Champions League y recorrido con la Selección de Países Bajos.

El Real Madrid parece haber cerrado un acuerdo con el Inter de Milán para fichar al lateral derecho neerlandés Denzel Dumfries . Según el influencer Fabrizio Romano, el acuerdo ya está cerrado y el Real Madrid activaría la cláusula de rescisión del defensor, fijada en 20 millones de euros.

El futbolista ha aceptado la propuesta del club español y solo quedarían pasos formales para completar la operación. Dumfries es un jugador con experiencia en Champions League y recorrido con la Selección de Países Bajos, lo que encaja con la idea del Real Madrid de fichar a futbolistas con presencia y capacidad para competir bajo presión.

La incorporación del neerlandés sería un golpe importante para el equipo blanco, que busca reforzar su banda derecha después de la salida de Dani Carvajal. Sin embargo, es importante esperar el anuncio oficial del Real Madrid o del Inter para confirmar el fichaje. Si se confirma, Dumfries sería uno de los primeros grandes movimientos del nuevo proyecto blanco del club español.

El mercado europeo actual le da un valor monetario bastante alto a esta ficha, y para muchos el costo es muy versátiles pero valorado en >$ 2 O millones de dólares. Es un francotirador que no puede fallar al fichar.

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