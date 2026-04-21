El recargo dominical en Colombia: los detalles de la reforma laboral que alcanzará el 100% en 2027

La reforma laboral en Colombia establece un incremento gradual en los recargos por trabajo en domingos y festivos, buscando alcanzar una compensación total del 100% para el año 2027 y mejorando las condiciones salariales de los empleados.

El panorama laboral en Colombia está atravesando una transformación profunda impulsada por la reciente reforma laboral , la cual pone especial énfasis en la reivindicación de los derechos económicos de los empleados que desempeñan funciones en días de descanso obligatorio.

Uno de los pilares de esta iniciativa es el incremento progresivo en el recargo por trabajar domingos y festivos, una medida que busca equilibrar la carga horaria y compensar adecuadamente el esfuerzo de quienes sacrifican su tiempo personal por las exigencias de sus empleadores. Este proceso de ajuste no es repentino; se trata de una hoja de ruta meticulosamente diseñada por el Ministerio del Trabajo que alcanzó un hito importante en 2025 al situar el recargo en el 80% y que tiene como meta ambiciosa llegar al 100% para el año 2027. Esta estrategia es coherente con la implementación gradual de la reducción de la jornada laboral en el país, buscando que el bienestar del trabajador sea el eje central del nuevo modelo productivo. La implementación de estos cambios financieros requiere que tanto los empleadores como los colaboradores comprendan a fondo cómo se integra este recargo en el salario mensual. No se trata de un valor aislado, sino de un componente que interactúa con otras variables como el recargo nocturno y las horas extras. Por ejemplo, para aquellos empleados cuyos ingresos superan los cinco millones de pesos, el cálculo debe ser preciso para evitar errores en la nómina. La normativa exige transparencia en la liquidación, especialmente porque el incremento en el recargo dominical impacta directamente en la seguridad social y en los aportes parafiscales, lo que obliga a las empresas a ajustar sus sistemas de gestión de nómina con rigurosidad. La meta del 100% implica que, eventualmente, el pago por laborar en un domingo será equivalente al doble de una jornada ordinaria, lo que representa una mejora sustancial en la capacidad adquisitiva de sectores críticos como la vigilancia, el comercio y la atención hospitalaria. Es fundamental señalar que esta reforma laboral convive con un entorno económico complejo en Colombia, donde el crecimiento se ha mantenido moderado, con cifras cercanas al 1,6% en periodos recientes, influenciadas en gran medida por la dinámica del sector servicios. Mientras se implementan estos ajustes salariales, el país también enfrenta retos en otros ámbitos, como la regulación de precios de medicamentos, donde entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio han tenido que intervenir contra prácticas desleales, o las tensiones políticas que rodean los debates electorales y la gestión migratoria. La transición hacia un sistema laboral más equitativo es una apuesta de largo aliento que busca dignificar la labor dominical, permitiendo que la remuneración esté acorde con las realidades sociales y las exigencias de un mercado laboral moderno que, aunque enfrenta presiones inflacionarias, no puede dejar de lado la calidad de vida de sus trabajadores





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