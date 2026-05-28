El regreso de Colombia al Mundial mueve las ventas de televisores y el consumo en los hogares

El análisis de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá advierte que el Mundial está teniendo un efecto significativo sobre el bolsillo de los hogares y el comportamiento del comercio en el país.

El regreso de Colombia al Mundial está moviendo fuerte las ventas de televisores y el consumo en los hogares . El análisis de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá advierte que el torneo está teniendo un efecto significativo sobre el bolsillo de los hogares y el comportamiento del comercio en el país.

Según el informe, el mejor resultado observado en los últimos seis meses se ha producido en marzo de 2026, con una recuperación del gasto de las familias colombianas. El Banco de Bogotá atribuyó ese comportamiento tanto a una mayor capacidad de compra de los hogares como al efecto que ya empieza a generar el Mundial sobre las decisiones de consumo.

Después de ocho años, algo que históricamente suele provocar aumentos en compras relacionadas con tecnología, entretenimiento y reuniones sociales alrededor del fútbol. El análisis muestra que uno de los sectores más beneficiados ha sido el de equipos de sonido, video e informática, puesto que durante el primer trimestre de 2026, las ventas de estos productos han aumentado frente al mismo periodo de 2025, convirtiéndose en uno de los motores más fuertes del comercio colombiano.

Solo los segmentos relacionados con equipos audiovisuales e informática explicaron cerca del 26% del crecimiento total del comercio en los primeros tres meses del año. El Banco de Bogotá explicó que este comportamiento replica patrones observados en otros años mundialistas, cuando los hogares compran televisores y dispositivos tecnológicos para seguir los partidos y el ambiente futbolero. Durante años de Mundial, el crecimiento en este sector alcanza cerca de 26%, mientras que en años sin torneo es de 3%.

En el caso de informática, el crecimiento promedio en años mundialistas alcanza cerca de 16%, mientras que en años normales ronda el 14%. El informe advierte que el impacto económico del Mundial no se limitará a las tiendas de tecnología o electrodomésticos. Investigaciones Económicas considera que otros sectores ligados al entretenimiento y el consumo social también estarán afectados durante los meses del torneo. Entre ellos aparecen bares, restaurantes, servicios de catering, apuestas en línea y actividades de entretenimiento.

Además, el regreso de Colombia a la Copa Mundial después de ocho años estaría generando un efecto emocional y comercial que ayuda a explicar parte del repunte reciente en las ventas del comercio. Aunque el panorama de corto plazo luce favorable para el comercio, el análisis también advierte que parte de este impulso desaparecerá después de julio.

El Banco de Bogotá señaló que factores como el aumento de la inflación y las tasas de interés más altas están deteriorando las condiciones financieras locales, lo que podría afectar más adelante la capacidad de gasto de los hogares. Esta es una situación que podría ser más visible detrás del repunte del comercio y del entusiasmo de consumo que vive el país durante 2026, especialmente en productos tecnológicos, entretenimiento y actividades relacionadas con el fútbol





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