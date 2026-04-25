El Regreso de ‘El Diablo Viste a la Moda’: Elenco Original y Estreno en 2026

La secuela de la icónica película ‘El Diablo Viste a la Moda’ reunirá al elenco original, incluyendo a Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, con un estreno programado para abril/mayo de 2026. La trama explorará los desafíos de Miranda Priestly en la industria editorial en crisis y las nuevas dinámicas entre los personajes.

El esperado regreso de ‘El Diablo Viste a la Moda’ se materializa con el anuncio de su secuela, programada para estrenarse en cines el 30 de abril de 2026 en Latinoamérica y el 1 de mayo en Estados Unidos.

Esta nueva entrega reúne al elenco original, encabezado por Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, quienes retomarán sus icónicos personajes dos décadas después de la exitosa primera película. La anticipación es palpable, no solo por la continuación de la historia, sino también por la transformación que han experimentado las actrices en sus carreras y estilos personales a lo largo de los años.

La premiere de la película ha revelado cambios significativos en la imagen y trayectoria profesional de las protagonistas, marcando un contraste notable con el estreno original. Su presencia en la alfombra roja evidenció una evolución en su estilo y en la forma en que se relacionan con el público y las marcas de moda, integrando esta nueva dimensión a su imagen pública.

La trama de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’ se centra en los desafíos que enfrenta Miranda Priestly, interpretada magistralmente por Meryl Streep, para mantener a flote la revista Runway en medio de la crisis que atraviesa la industria de los medios impresos. La historia también explora la dinámica entre Miranda y Emily Charlton, ahora una ejecutiva clave encargada de controlar la publicidad de la revista, lo que genera tensiones y conflictos dentro de la organización.

La relación entre Andy Sachs, el personaje interpretado por Anne Hathaway, y Nate, su pareja, también se encuentra en el centro de la narrativa, generando debate sobre si Nate asume un papel de antagonista o simplemente refleja una dinámica conflictiva en la relación. La película promete explorar las complejidades del mundo editorial y de la moda, así como las relaciones personales y profesionales de sus personajes principales.

Se espera que la secuela profundice en los temas abordados en la primera película, como el poder, la ambición, la imagen y la búsqueda de la identidad. Además del regreso del elenco principal, la película presenta una nueva generación de talentos y aborda temas relevantes para la sociedad actual, como la sostenibilidad en la moda, la diversidad y la inclusión.

La producción ha generado un gran interés en la industria cinematográfica y entre los fanáticos de la primera película, quienes esperan con ansias ver cómo han evolucionado sus personajes favoritos y qué nuevos desafíos enfrentarán. El estreno de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’ se presenta como uno de los eventos cinematográficos más importantes de 2026, prometiendo cautivar al público con su trama intrigante, sus personajes memorables y su estilo visual impecable.

La película no solo representa una secuela de una historia exitosa, sino también un reflejo de los cambios que han ocurrido en la industria de la moda y en la sociedad en general en las últimas dos décadas. En otras noticias, César Lozano presenta su libro ‘Más hábitos, menos dramas’ en la FILBo 2026, destacando la importancia de desaprender para una vida mejor.

Jaafar Jackson, hijo de Michael Jackson, protagoniza la película biográfica de su tío, reviviendo el legado del ‘Rey del Pop’. También se reportan avances en las negociaciones entre Colombia y Venezuela, con 70 acuerdos alcanzados tras la reunión entre Petro y Delcy Rodríguez. La seguridad en Cali se refuerza tras un atentado en un batallón, con una recompensa ofrecida por el alcalde para identificar a los responsables





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