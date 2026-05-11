El Renacer del Metropolitano: Un Vínculo Generacional entre el Deporte y Barranquilla

Un análisis profundo sobre la historia y la actual transformación del Estadio Metropolitano, destacando el legado de la familia Char y las innovaciones arquitectónicas implementadas.

La historia del Estadio Metropolitano de Barranquilla es mucho más que la crónica de una construcción de cemento y acero; es el relato de un legado familiar y un motor de desarrollo para toda una región.

En mayo de 1986, Fuad Char, desempeñándose como gobernador del Atlántico, tuvo el honor de inaugurar este coloso que cambiaría la dinámica deportiva de la ciudad. Cuatro décadas después, el destino ha colocado a su hijo, Alejandro Char, en la posición de alcalde, otorgándole la responsabilidad y el deseo de liderar una remodelación y ampliación sin precedentes.

Este proyecto no es solo una mejora técnica, sino un homenaje al empeño que su padre puso en una época donde el estadio era visto como un elefante blanco, una obra abandonada y sin recursos que parecía destinada al fracaso. Fuad Char, movido por su pasión innata por el fútbol y la comprensión del impacto económico y social que generan los grandes escenarios, se obsesionó con terminar la obra, gestionando fondos de diversas fuentes para lograr la entrega en un tiempo récord, sentando así las bases de lo que hoy es la Casa de la Selección Colombia.

Para Alejandro Char, los recuerdos asociados al Metropolitano están teñidos de una mezcla de nostalgia y superación. Durante los años oscuros de la violencia en Colombia, su familia enfrentó amenazas de secuestro que obligaron a los hijos de Fuad a salir del país, impidiendo que Alejandro presenciara la inauguración oficial.

A pesar de la distancia, las historias que su padre le contaba sobre la llegada de leyendas como Diego Maradona con Argentina, Enzo Francescoli con Uruguay y Michael Laudrup con Dinamarca, alimentaron su conexión con el estadio. Aquellos primeros partidos, donde la falta de sillas no impidió que 70 mil personas se agolparan en las graderías, posicionaron a Barranquilla en el mapa internacional de los eventos deportivos y culturales.

Una de las vivencias más emblemáticas para el alcalde fue el histórico gol de Mackenzie contra el América en 1993, que le otorgó la tercera estrella al Junior. Char recuerda la tensión vivida junto a su madre y la reacción visceral de su padre, quien llegó a intervenir ante la policía para permitir que el público celebrara en el gramado, marcando un momento de euforia colectiva que definió la identidad futbolística de la ciudad.

Actualmente, la transformación del estadio avanza a un ritmo vertiginoso, destacando el hecho de que la obra es ejecutada mayoritariamente con mano de obra barranquillera. Con un equipo de 650 trabajadores laborando incluso en turnos nocturnos, el proyecto ha superado ya el 40 por ciento de su ejecución en un periodo récord de 110 días.

La estrategia de remodelación ha sido disruptiva: en lugar de añadir un tercer anillo de graderías, se optó por eliminar la pista atlética y bajar la cancha cuatro metros. Esta decisión técnica busca eliminar la distancia entre el espectador y el juego, permitiendo que el aficionado sienta la intensidad del balón, el grito del jugador y la presión del técnico, creando una atmósfera intimidante para el visitante y electrizante para el local.

Durante este proceso, se han enfrentado desafíos geológicos, como el hallazgo de acuíferos subterráneos, los cuales han sido integrados ingeniosamente al sistema de riego del césped y al suministro de los baños, optimizando los recursos naturales de la zona. El nuevo Metropolitano no solo ampliará su capacidad, sino que elevará sus estándares de confort y modernidad. Se están desarrollando paralelamente espacios de hospitalidad, salas de prensa de vanguardia y museos dedicados tanto al Junior como a la Selección Colombia.

Las fachadas, diseñadas con la colaboración de Tecnoglass, prometen ser un espectáculo visual arquitectónico. Además, para combatir el intenso calor de Barranquilla, se ha implementado un sistema de aireación mediante túneles canadienses, una solución de ingeniería eficiente y económica que regula la temperatura del terreno de juego.

Con la mirada puesta en la final que se llevará a cabo el 21 de noviembre, la ciudad se prepara para recibir un escenario que no solo cumple con las normativas internacionales, sino que refleja el orgullo de una comunidad que ve en el fútbol una herramienta de unión y progreso social





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