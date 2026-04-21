El rescate del espacio público: una deuda pendiente con Bucaramanga

Un análisis sobre la importancia de recuperar los andenes en Bucaramanga, transformando el caos vehicular en espacios ciudadanos para el disfrute, la cultura y la convivencia urbana.

Caminaba por la emblemática calle 42 de Bucaramanga y, al girar a la derecha, me encontré con una escena inusual: los característicos conos naranjas que suelen ralentizar el tráfico urbano no pertenecían a las empresas de servicios públicos, sino que eran la señal clara de una intervención municipal necesaria. Por fin, tras más de tres décadas de ser un terreno de nadie, secuestrado por el parqueo indebido y la indiferencia, el andén estaba siendo recuperado.

Se sustituyó el caos vehicular por prados verdes y tabletas peatonales, transformando un espacio olvidado en un corredor digno para el ciudadano de a pie. La emoción de ver este avance me llevó a capturar un breve registro en video, sintiendo el pálpito de que esta transformación era solo el inicio de una renovación mayor que debía extenderse hasta la calle 45. Esa esperanza se materializó recientemente cuando pude recorrer el tramo completo. Más allá de la ineficiencia histórica y las demoras burocráticas que caracterizan a las administraciones locales, es imperativo reconocer el valor de esta obra y reflexionar sobre la urgencia de normalizar el rescate del espacio público. Normalizar implica que estas mejoras dejen de ser una sorpresa y se conviertan en la regla constante del desarrollo urbano, ya sea mediante ingeniería sencilla o mediante decisiones administrativas contundentes frente a la ocupación indebida. Aquellos 200 metros de andén despejado, seguro y estéticamente agradable son un ejemplo de lo que Bucaramanga necesita replicar con urgencia, fomentando una nueva cultura donde los vecinos se conviertan en custodios de su entorno inmediato, tal como sucede entre las buenas comunidades. El desafío ahora recae en la corresponsabilidad. Los propietarios y comerciantes deben asumir el rol de padrinos de este nuevo espacio, velando por su conservación y limpieza. El caminante, por su parte, debe entender que lo público se respeta: los andenes no son estacionamientos, no son oficinas al aire libre, ni lugares para el abandono de residuos o el descuido con las mascotas. Entiendo perfectamente que todo cambio social conlleva un costo humano, especialmente para aquellos que se lucraban de forma informal en estas zonas. Por ello, la administración pública tiene la responsabilidad ética de diseñar estrategias de inclusión laboral para estos ciudadanos, permitiéndoles integrarse formalmente en el cuidado de la ciudad. Esta cruzada por recuperar el espacio público no debe detenerse ante obstáculos políticos o económicos; debe convertirse en una misión constante que priorice al peatón y al medio ambiente sobre la máquina, regalándole a Bucaramanga una infraestructura donde finalmente podamos convivir con dignidad, rodeados de naturaleza, arte y libertad de tránsito





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