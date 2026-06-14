El Secretario de Defensa de EE. UU. Confía en un Acuerdo con Irán Pese a Tensión Regional Tras Ataque Israelí en Líbano

Lloyd Austin afirmó que la diplomacy sigue siendo prioritaria para la administración Biden, aunque reconoció que el reciente bombardeo israelí contra Hezbollah en Líbano ha complicado el entorno. El jefe del Pentágono aseguró que EE. UU. no busca un conflicto directo con Irán, pero reafirmó la defensa de sus intereses y aliados. Sus declaraciones occurren en negotiations nucleares estancadas y mientras Irán avanza en su capacidad nuclear. Austin mantiene optimismo sobre la posibilidad de un acuerdo, siempre que ambas partes muestren flexibilidad, aunque alerta sobre los riesgos de escalada.

El Secretario de Defensa de Estados Unidos , Lloyd Austin , expresó su confianza en que aún es posible alcanzar un acuerdo con Irán para limitar su programa nuclear, a pesar de las tensiones generadas por el reciente ataque de Israel en Líbano .

Austin, que se encuentra en Japón para una reunión con aliados, señaló que la diplomacia sigue siendo la vía preferida de la administración Biden, aunque reconoció que el contexto regional se ha complicado tras el bombardeo israelí contra presuntas infraestructuras de Hezbollah en territorio libanés, que ha elevado el riesgo de una escalada más amplia en Oriente Medio. El jefe del Pentágono subrayó que Estados Unidos no está buscando un conflicto directo con Irán, pero reafirmó el compromiso de defender a sus intereses y aliados en la zona, incluyendo a Israel. estas declaraciones se producen en medio de negociaciones indirectas entre Washington y Teherán, estancadas desde hace meses, y en un momento en que Irán avanza en su capacidad nuclear.

A pesar del pesimismo de algunos analistas, Austin insistió en que un marco de entendimiento es aún alcanzable si ambas partes demuestran flexibilidad. Sin embargo, admitió que el ataque israelí ha introducido un nuevo elemento de inseguridad que podría influir en la calculada iraní. Mientras tanto, funcionarios europeos han urgido a todas las partes a la máxima moderación para evitar que la situación se desborde.

La comunidad internacional observa con atención cualquier movimiento que pueda derivar en un conflicto de mayores proporciones, dado que la estabilidad de la región depende en gran medida de la continuidad del diálogo nuclear y la contención de las acciones militares unilaterales





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