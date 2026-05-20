El secretario de Estado de EE.UU. propone una «nueva Cuba» al cubano nativo

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, planteó la posibilidad de construir una «nueva Cuba» bajo una relación distinta con Washington y alejada del control de las élites militares de la isla en un mensaje dirigido al cubano nativo durante el aniversario de la instauración de la República de Cuba en 1902, una fecha que el Gobierno cubano no celebra oficialmente.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , envió un mensaje al cubano nativo en el que planteó la posibilidad de construir una «nueva Cuba» bajo una relación distinta con Washington y alejada del control de las élites militares de la isla.

El funcionario de origen cubano publicó un video de aproximadamente cinco minutos coincidiendo con el aniversario de la instauración de la República de Cuba en 1902, una fecha que el actual Gobierno cubano no celebra oficialmente. En su intervención, Rubio habló de la crisis económica y humanitaria que enfrenta el país caribeño, marcada por los problemas de abastecimiento, apagones y escasez de combustible.

Además, responsabilizó al conglomerado empresarial militar Gaesa y a la dirigencia cubana por las dificultades que atraviesa la población. Según afirmó, «la verdadera razón» por la que los cubanos «no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares».

Además, aseguró que el presidente Donald Trump impulsa una propuesta de acercamiento distinta hacia la isla. El mensaje de Rubio se conoce en medio de un endurecimiento de las medidas de Washington contra el Gobierno cubano. En lo relativo a Gaesa y a figuras cercanas al poder en La Habana, la administración Trump incrementó las sanciones.

El mismo día, también se conocieron reportes sobre una posible acusación formal en Estados Unidos contra el expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996, un episodio que provocó fuertes tensiones entre ambos países. Mientras sectores del exilio cubano en Miami conmemoraron este 20 de mayo como el Día de la Independencia de Cuba, el Gobierno de la isla mantiene una postura crítica frente a esa fecha, al considerar que marcó un inicio de una república influenciada por Estados Unidos





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