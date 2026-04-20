El secreto de María Luisa: La niñera que fue una espía de élite de la KGB

Laura Ramos relata en su libro cómo una mujer que cuidó de su familia en Uruguay resultó ser una peligrosa espía soviética involucrada en el asesinato de León Trotsky.

La escritora y periodista Laura Ramos ha desvelado una faceta oculta y fascinante de la historia personal que marcó su infancia. En una reveladora entrevista concedida a Dos Puntos de Caracol Radio, Ramos expuso los detalles de su libro titulado Mi niñera de la KGB , una obra que documenta la vida de África de las Heras.

Durante años, la familia de Ramos conoció a esta mujer bajo el nombre de María Luisa, una aparente modista amable y solícita que cuidaba de los niños y frecuentaba los círculos intelectuales de Montevideo. Sin embargo, la verdad salió a la luz apenas en 2019, cuando un historiador uruguayo confirmó que la mujer en la que confiaban ciegamente era en realidad una espía de élite del servicio de inteligencia soviético. La trayectoria de De las Heras es digna de una producción cinematográfica de alto impacto. De origen español y con un historial marcado por su participación activa en la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, esta mujer fue reclutada por la KGB debido a su dominio del castellano y su capacidad de infiltración. Tras el exilio de León Trotsky, la inteligencia soviética la envió a México con una misión clara: acercarse al círculo íntimo del revolucionario. Allí, bajo la apariencia de una mujer seductora y refinada, logró infiltrarse en el secretariado de Trotsky, obteniendo información vital, incluyendo planos detallados de la casa de Frida Kahlo y otros refugios donde se escondía el objetivo político de Stalin. Fue este trabajo de inteligencia el que facilitó las condiciones para el posterior asesinato del líder trotskista a manos de Ramón Mercader. La vida de África de las Heras no terminó en México, sino que se transformó en una red de espionaje global. Tras su paso por territorio mexicano, fue enviada a París con la misión de conquistar al escritor uruguayo Felisberto Hernández. Logró casarse con él y establecerse en Montevideo, ciudad que convirtió en una base estratégica de operaciones. Su método de infiltración era sofisticado y paciente: utilizaba a las familias de intelectuales, como la de la propia Laura Ramos, como una cobertura perfecta. Mientras se ganaba la confianza de sus allegados regalando dulces y cuidando niños, en realidad operaba una red de falsificación de documentos. De las Heras recorría cementerios en pequeños pueblos uruguayos buscando identidades de niños fallecidos para luego crear pasaportes falsos. Estos documentos permitían a los espías soviéticos infiltrarse en Estados Unidos para sustraer secretos atómicos, utilizando a Montevideo como un puerto de paso indispensable en plena Guerra Fría. A pesar de la cercanía afectiva que mantuvo con los padres de Ramos, la periodista aclara que su familia nunca fue el objetivo del espionaje, sino un medio para construir una fachada de respetabilidad. La revelación de que la mujer que les llevaba masitas dulces a la salida del colegio estaba involucrada en el asesinato de Trotsky, el gran ídolo ideológico de sus padres, supuso un choque emocional profundo. El libro de Ramos no solo rescata la crónica de una espía olvidada, sino que desmonta la construcción de una identidad falsa que engañó a una generación de intelectuales uruguayos. La obra se distancia de licencias literarias como las de Leonardo Padura, apostando por una investigación documental rigurosa que pone en perspectiva cómo el espionaje soviético utilizó la vida cotidiana y la confianza humana como herramientas fundamentales para sus planes geopolíticos más oscuros





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