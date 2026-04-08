El Secreto Matrimonio de Papuchi: Un Romance con 48 Años de Diferencia

Un repaso a la inesperada y discreta boda del doctor Julio Iglesias Puga, 'Papuchi', padre del cantante Julio Iglesias, con la modelo estadounidense Ronna Keith, 48 años menor que él. La historia de un amor que desafió las convenciones y que mantuvo su secreto durante años, culminando con el nacimiento de un hijo y marcando un hito en la vida del conocido ginecólogo.

Era el 1 de marzo de 2001, y a miles de kilómetros de Madrid, específicamente en Jacksonville, Florida, dos personas se dieron el “sí, quiero” sin testigos, sin ninguna celebración ostentosa y, lo más importante, sin que nadie en España estuviera al tanto de la situación. Uno de ellos era el doctor Julio Iglesias Puga , cariñosamente conocido como Papuchi , el padre del renombrado cantante Julio Iglesias y una figura muy reconocida en los medios de comunicación españoles.

La otra persona era Ronna Keith, una modelo estadounidense que era cuarenta y ocho años más joven que él. Cuando la noticia finalmente llegó a las redacciones de la prensa del corazón, el impacto fue instantáneo e innegable. Todo comenzó en una terraza del Paseo de La Habana, en la vibrante Madrid, a finales de la década de los ochenta. Ronna, en aquel entonces una joven y atractiva modelo estadounidense, se encontraba visitando España en plan de vacaciones cuando el famoso ginecólogo, Papuchi, la observó pasar. Según el propio ‘Papuchi’ relataría con el tiempo, fue un flechazo inmediato: al verla por primera vez, pensó que aquella “morenita” se convertiría en su esposa. Ella, con poco más de veinte años, mientras que él, ya había superado la barrera de los setenta. Esa notable diferencia de casi medio siglo de edad transformó esta relación en uno de los romances más comentados y discutidos del momento, aunque la pareja, contra todo pronóstico, nunca la consideró un impedimento para su felicidad. \Con el paso del tiempo, Ronna decidió establecerse en España, dando inicio a una convivencia con ‘Papuchi’ que se extendió por más de una década. Durante todos esos años, la relación logró resistir las críticas, los titulares sensacionalistas y el escrutinio constante de una sociedad que, en su mayoría, no lograba comprender completamente la naturaleza de aquella historia de amor. La discreción extrema con la que se organizó el enlace matrimonial tenía una razón de fondo bastante clara y específica. La pareja tomó la decisión de mantener la boda en total privacidad mientras María del Rosario de la Cueva, la primera esposa del doctor y madre de sus hijos mayores, seguía con vida. Solo cuando esa etapa de sus vidas quedó cerrada definitivamente, optaron por hacer pública la noticia, compartiendo al mundo su unión. En el preciso momento de casarse, ella contaba con 38 años, mientras que él tenía ya 85 años. Ningún familiar cercano estuvo presente en la ceremonia. No hubo ninguna celebración a gran escala. Solo ellos dos, formalizando un vínculo que llevaban años construyendo, cuidadosamente, lejos de las miradas y los focos mediáticos. Si la boda fue una total y completa sorpresa para todos, lo que sucedió después lo fue aún más. \En el año 2004, cuando el doctor Iglesias Puga ya había cumplido 88 años, nació su hijo Jaime. Para él, convertirse en padre a esa avanzada edad representaba “un acto de generosidad hacia su amada esposa”, una forma de dejarle una valiosa parte de sí mismo para el futuro, un legado de amor. Sin embargo, el tiempo, lamentablemente, se agotó muy pronto. En diciembre de 2005, ‘Papuchi’ falleció a la edad de 90 años. Ronna, en ese momento, se encontraba embarazada de su segunda hija, Ruth, quien nació meses después de la partida de su padre. El doctor, tristemente, no llegó a tener el privilegio de conocer a su hija más pequeña, dejando tras de sí un legado de amor, controversia y una historia que continúa resonando en la memoria colectiva





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