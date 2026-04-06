El sedentarismo en Colombia: Un riesgo creciente para la salud pública

Expertos alertan sobre el aumento del sedentarismo en Colombia, destacando sus graves consecuencias para la salud de la población. Se analiza el impacto en jóvenes y adultos, y se proponen soluciones sencillas para combatir la inactividad.

Casi la mitad de la población colombiana se encuentra en una situación preocupante: no se mueve lo suficiente y pone en riesgo su salud. Expertos en salud han encendido las alarmas ante el alarmante incremento del sedentarismo en el país, señalando que la falta de actividad física es la causa principal del aumento de diversas enfermedades, incluso desde edades tempranas.

Según estudios recientes, un alarmante 48% de los colombianos no alcanzan los niveles mínimos recomendados de actividad física. Esta inactividad eleva significativamente el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas y disminuye la calidad de vida de la población en general. La Organización Mundial de la Salud respalda estas advertencias, indicando que las personas con bajos niveles de actividad física tienen entre un 20% y un 30% más probabilidades de fallecer en comparación con aquellas que mantienen hábitos activos. A nivel global, la inactividad física se ha consolidado como uno de los principales factores de riesgo para la salud, representando un desafío urgente para la salud pública.\El panorama es aún más preocupante entre los jóvenes. El médico deportólogo Héctor Parra expresó su preocupación por la creciente inactividad física en este grupo etario. Parra enfatiza que el cuerpo humano está diseñado para el movimiento y que la inactividad prolongada genera un desequilibrio en múltiples sistemas, afectando desde el metabolismo hasta la salud emocional. Mantenerse activo, según el experto, no solo previene enfermedades, sino que también mejora la calidad de vida y la capacidad de respuesta del organismo. Las estadísticas respaldan esta preocupación: un alarmante 81% de los adolescentes entre 11 y 17 años no realizan suficiente actividad física, y en el caso de los adultos, casi la mitad tampoco cumple con las recomendaciones mínimas. La actividad física se considera la herramienta de salud más efectiva para prevenir y tratar numerosas enfermedades, y debe ser prescrita de manera individualizada, con objetivos ajustables para cada paciente, siempre tomando en cuenta las necesidades y condiciones específicas de cada persona. El experto también señala que los cambios en el estilo de vida actual, incluyendo largas jornadas laborales, el uso excesivo de pantallas y la dependencia del transporte, han reducido drásticamente el movimiento diario, convirtiendo la inactividad en un problema de salud pública de gran envergadura.\El sedentarismo, como advierten los expertos, va más allá del aumento de peso. Sus efectos son profundos y silenciosos. Incrementa el riesgo de enfermedades como la diabetes tipo 2 y diversas afecciones cardiovasculares. Además, el aumento del tiempo dedicado a las pantallas, ya sea por trabajo o entretenimiento, ha impulsado hábitos sedentarios desde edades tempranas. Esta dinámica limita el movimiento y favorece largos periodos de inactividad que deterioran progresivamente la salud. Sin embargo, los expertos también advierten sobre la importancia de la práctica adecuada de actividad física. Un estudio reciente revela que un alto porcentaje de personas han sufrido lesiones practicando deportes, lo que evidencia la necesidad de una preparación adecuada. Las lesiones pueden variar desde esguinces y desgarros hasta problemas crónicos por sobreuso. Por lo tanto, los expertos coinciden en que no es necesario comenzar con rutinas intensas. Incorporar movimiento en la vida diaria puede marcar una gran diferencia: caminar al menos 30 minutos al día, utilizar las escaleras en lugar del ascensor, y tomar descansos activos durante el trabajo son solo algunos ejemplos. Mantenerse activo no solo mejora la condición física, sino que también tiene un impacto positivo en la salud mental y emocional. En un contexto donde el sedentarismo avanza silenciosamente, el mensaje es claro: ¡Muévete por tu salud





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