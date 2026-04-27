El sistema de salud en Colombia enfrenta su peor crisis en décadas: ¿qué proponen los candidatos presidenciales?

El próximo presidente de Colombia heredará un sistema de salud en crisis, con problemas financieros, cierre de servicios y desconfianza generalizada. Analizamos las propuestas de los candidatos para enfrentar este desafío.

El sistema de salud en Colombia enfrenta uno de los desafíos más complejos de su historia, un problema que el próximo presidente deberá abordar con urgencia.

Se trata de un sistema que, a pesar de haber logrado avances significativos como la cobertura universal y la reducción de necesidades insatisfechas de salud, actualmente se encuentra en una situación crítica. En los últimos cuatro años, se han cerrado 4.104 servicios de salud, según datos del centro de pensamiento Así Vamos en Salud, mientras que siete Entidades Promotoras de Salud (EPS) que atienden a 20,4 millones de afiliados están bajo intervención de la Superintendencia.

Además, persiste la insuficiencia de recursos para garantizar una atención adecuada, a pesar de los esfuerzos del Ministerio de Salud por negar esta realidad. Alejandro Gaviria, exministro de Salud, advierte que el próximo Gobierno recibirá el sistema en su peor momento en tres décadas, con problemas financieros, de atención a pacientes y una profunda desconfianza entre los actores involucrados. En este contexto, es fundamental analizar las propuestas de los candidatos presidenciales para entender cómo planean enfrentar esta crisis.

Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, ha presentado un extenso documento de 433 páginas titulado 'El poder la verdad', donde aborda su visión de país y los problemas prioritarios. Sin embargo, el tema de la salud aparece de manera marginal, con solo tres menciones.

La primera se refiere a la necesidad de reformar el sistema de salud y profundizar la reforma agraria, mientras que la segunda menciona un sistema de salud integral con enfoque en salud mental y prevención del suicidio. La tercera, en el apartado de prosperidad, promete fortalecer y reformar el sistema de salud.

El 17 de abril, Cepeda publicó un 'plan de choque' para la crisis del sistema de salud, donde propone continuar con las políticas del presidente Gustavo Petro, incluso utilizando el mismo lenguaje crítico contra las EPS, a quienes califica como 'delincuentes que se han robado la salud del pueblo'. Sin embargo, expertos como Ramón Abel Castaño y Johnattan García critican esta propuesta por ser continuista y no ofrecer soluciones inmediatas a la coyuntura actual.

Por su parte, Paloma Valencia, otra de las candidatas, propone un plan de choque para sanear las finanzas del sector y evitar su colapso. Su estrategia incluye la creación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) 24/7 en la Presidencia, con participación de todas las entidades, para resolver en los primeros 100 días de gobierno 10 millones de atenciones represadas en medicamentos, citas y procedimientos.

Este enfoque busca una acción inmediata para aliviar la presión en el sistema, aunque aún queda por ver su viabilidad y efectividad. Mientras tanto, otros candidatos como Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo también han presentado sus propuestas, aunque con menos detalle. En general, los expertos coinciden en que el sistema de salud requiere medidas urgentes y estructurales para superar la crisis actual y garantizar su sostenibilidad en el futuro.

La elección del próximo presidente será crucial para definir el rumbo de un sector que, a pesar de sus logros, enfrenta desafíos sin precedentes





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