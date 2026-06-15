El Son de Negro: danza de resistencia e identidad afro en Santa Lucía

El Son de Negro es una danza tradicional de Santa Lucía, Atlántico, que surgió durante la construcción del Canal del Dique. Con rostros pintados de negro y movimientos burlescos, simboliza la resistencia afrodescendiente y se ha convertido en emblema cultural del municipio, preservado a través del Festival Nacional del Son de Negro.

El Son de Negro es una danza tradicional del municipio de Santa Lucía , en el departamento del Atlántico, Colombia, que se ha convertido en un emblema de resistencia y memoria para las comunidades afrodescendientes de la región.

Reconocida por los rostros pintados de negro, movimientos burlescos y una profunda carga histórica, esta expresión cultural ha trascendido generaciones como símbolo de identidad y lucha. Sus raíces se remontan a la época colonial, cuando la construcción del Canal del Dique transformó la vida de los pueblos asentados en sus riberas.

Para los habitantes de Santa Lucía, la historia de esta obra hidráulica y la del Son de Negro son inseparables, pues el canal fue el escenario donde surgió esta manifestación. Según Alexander Jordan Martínez, gestor cultural del municipio, el origen de la danza está relacionado con la llegada de personas esclavizadas desde Cartagena para trabajar en la construcción del canal.

El Canal del Dique fue construido a pico y pala; inicialmente trajeron indígenas para realizar los trabajos, pero debido a la dureza de las labores fueron reemplazados por negros esclavizados que llegaron desde Cartagena. Durante los momentos de descanso, aquellos trabajadores se reunían en los puertos y asentamientos ubicados a lo largo del canal para interpretar cantos, ritmos y danzas heredadas de sus ancestros africanos.

Entre esas manifestaciones se encontraba el Son de Negro, que con el paso del tiempo se convirtió en parte fundamental de la identidad cultural de los pueblos ribereños. La pintura negra en los bailarines simboliza las raíces afrodescendientes que dieron origen a esta manifestación cultural.

La danza conserva elementos que remiten a sus orígenes: la pintura negra sobre el rostro y el cuerpo, los movimientos exagerados, los gestos cargados de sátira y el acompañamiento de tambores constituyen una representación simbólica de la herencia africana presente en la región. Con los años surgieron personajes que enriquecieron la tradición oral, como Guillermina, una figura interpretada por un hombre vestido de mujer que simboliza la resistencia frente a los abusos sufridos por la población negra durante la colonia.

La puesta en escena incluye varios momentos: la llegada, el Son de Negro sentado y la despedida, partes que han sido conservadas por los grupos folclóricos a través del tiempo. Más allá de la representación artística, el Son de Negro se ha convertido en un vehículo para preservar la memoria histórica de las comunidades afrodescendientes vinculadas al Canal del Dique, recordando el papel que tuvieron en la construcción de esta importante vía fluvial y en el desarrollo de los pueblos que crecieron a sus orillas.

Aunque la danza sobrevivió durante décadas gracias a la transmisión oral y familiar, hubo un momento en que estuvo cerca de desaparecer. Fue entonces cuando un grupo de santaluceños radicados en Barranquilla comenzó a buscar una propuesta cultural que identificara al municipio. Entre varias ideas surgió la posibilidad de rescatar el Son de Negro, impulsada por una investigación del profesor Manuel Antonio Pérez Herrera.

Su tesis, laureada por la Universidad del Atlántico, sirvió como punto de partida para la creación del Festival Nacional del Son de Negro. El festival se creó para fortalecer una danza que prácticamente estaba extinguida; empezamos a reunir aquí a las agrupaciones de diferentes pueblos y eso permitió que se organizaran escuelas y grupos que hoy siguen manteniendo viva la tradición, recordó Martínez.

Con los años, el evento se consolidó como uno de los principales escenarios para la preservación y promoción de esta manifestación cultural. Lo que comenzó como una iniciativa local terminó reuniendo a agrupaciones de distintos municipios vinculados históricamente al Canal del Dique. Para nosotros representa todo. Es nuestra carta de presentación ante el mundo.

Cualquier acto importante que se realiza en el municipio tiene que llevar Son de Negro, afirmó el gestor cultural. La tradición acompaña celebraciones religiosas, eventos institucionales, festividades populares y visitas oficiales. Su presencia es tan fuerte que muchos habitantes consideran imposible hablar de Santa Lucía sin mencionar esta danza.

La puesta en escena también ha evolucionado, pero conserva la esencia de sus orígenes: los tambores retumban, los bailarines se mueven con energía y sátira, y el público se contagia de la alegría y el orgullo que transmite esta manifestación. El Son de Negro no solo es un baile; es un testimonio vivo de la historia de resistencia y creatividad de un pueblo que, a través del arte, mantiene viva la memoria de sus ancestros y reafirma su identidad cultural en cada presentación





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