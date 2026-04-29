El 'Son de pajaritos': un legado cultural que perdura en el Atlántico

El 'Son de pajaritos' es una manifestación folclórica reconocida como patrimonio del departamento del Atlántico, que se transmite de generación en generación. Esta danza, que simula el aleteo de las aves, es un símbolo de resistencia cultural y un reflejo de la identidad regional. El Festival Nacional e Internacional de las Artes de Suan de la Trinidad reúne a agrupaciones culturales para mantener viva esta tradición, destacando figuras como 'la reina del son de pajarito', quien ha dedicado su vida a preservar este legado.

La manifestación folclórica del 'Son de pajaritos' sigue reafirmando su valor como patrimonio cultural inmaterial, transmitido de generación en generación en el departamento del Atlántico.

Esta danza no es solo una expresión artística, sino un medio a través del cual comunidades enteras han preservado durante siglos tradiciones que narran su historia, identidad y resistencia cultural. Los movimientos de los bailarines, que simulan el aleteo de las aves, junto con su estructura musical, conservan patrones heredados de generaciones anteriores, lo que la convierte en un legado vivo que se renueva en cada interpretación.

Reconocida en 2013 como patrimonio del departamento, esta tradición sigue siendo un símbolo de identidad regional. En el marco del Festival Nacional e Internacional de las Artes de Suan de la Trinidad, el 'Son de pajaritos' reúne a agrupaciones culturales y fortalece el trabajo de quienes han dedicado su vida a mantener viva esta expresión artística.

Entre ellos destaca la figura de 'la reina del son de pajarito', una mujer que desde muy joven se dedicó a preservar y difundir esta manifestación cultural. Desde niña, aprendió de sus ancestros y recorrió las calles del municipio cada 24 de diciembre, cantando versos y llevando alegría de casa en casa, en una tradición que ha marcado a generaciones.

Su labor ha sido fundamental para que esta danza siga siendo un símbolo de resistencia cultural, capaz de perdurar a pesar del paso del tiempo. El 'Son de pajaritos' no solo es una danza, sino un reflejo de la riqueza cultural de la región. Su origen se remonta a generaciones anteriores, donde los abuelos y tíos de la comunidad transmitían esta manifestación en el municipio de Suan.

Hoy, sigue siendo una expresión diversa y significativa, que atrae a espectadores y participantes de diferentes partes del país. A través de su música y movimientos, esta tradición no solo entretiene, sino que también educa, recordando a las nuevas generaciones la importancia de preservar su herencia cultural. El festival no solo celebra esta danza, sino que también promueve la unidad y el orgullo por las raíces culturales de la región





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