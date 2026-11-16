El Tribunal Superior de Justicia Deportiva de Brasil aumenta la sanción de Kevin Viveros de dos a tres fechas tras revisar el pisotón a Cuiabano.

El delantero colombiano Kevin Viveros enfrenta una sanción deportiva ampliada por el Tribunal Superior de Justicia Deportiva de Brasil ( STJD), el cual determinó el lunes 16 de noviembre de 2026 incrementar su suspensión inicial. Esta decisión disciplinaria afecta directamente al jugador del Athletico Paranaense durante una fase crítica de la liga, ya que la penalización se elevó de dos a tres partidos de suspensión. La resolución implica que el futbolista no podrá participar en los últimos compromisos decisivos de la recta final del campeonato antes de su regreso programado.

Ampliación sanción STJD por acción violenta en Brasileirao

El organismo disciplinario brasileño modificó la pena impuesta inicialmente debido a un recurso presentado por la Procuraduría del tribunal, quien consideraba que la penalización original era insuficiente para la gravedad de la conducta. Tras reexaminar los detalles del incidente, el pleno del STJD confirmó la clasificación del acto como hostil pero decidió endurecer el castigo para garantizar la proporcionalidad de la medida. Esta actualización de la sanción obliga a Kevin Viveros a perderse tres encuentros oficiales, un impacto significativo para su equipo que busca mejorar su posición en la tabla de posiciones.

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Detalles del incidente con Cuiabano y reporte del árbitro

El origen de esta controversia se remonta al partido jugado el 4 de noviembre en la Arena da Baixada de Curitiba, donde el Athletico Paranaense enfrentó al Vasco da Gama. Durante la segunda mitad del encuentro, Kevin Viveros cometió una falta violenta contra el lateral derecho visitante, Cuiabano, quien se encontraba tendido en el suelo y sin posibilidad de disputar el balón. El árbitro Ramon Abatti Abel presenció cómo el delantero colombiano le dio un pisotón en el abdomen utilizando los taches de su bota, lo que motivó la tarjeta roja directa por conducta antideportiva.

El informe técnico del juez árbitro documentó que el atacante usó los tacos para pisar al rival en un momento de juego detenido, lo que agravó la naturaleza de la agresión. Esta acción fue denunciada formalmente ante las autoridades deportivas, generando un debate sobre la severidad de la respuesta punitiva inicial. El STJD evaluó que el uso de los taches en el cuerpo del adversario constituyó un peligro físico innecesario, justificando así la intervención de la Procuraduría para solicitar una revisión del fallo.

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Evolución legal y reclamo de la Procuraduría del STJD

La Quinta Comisión Disciplinaria del STJD emitió su primera resolución el 9 de noviembre, imponiendo originalmente dos fechas de suspensión. Inicialmente, se había planteado una acusación más grave bajo el artículo 254-A del Código Brasileño de Justicia Deportiva, relacionado con agresión física, que conllevaba penas más severas. Sin embargo, el tribunal optó por clasificar la conducta bajo el artículo 250, definiéndola como un acto desleal u hostil, una figura legal que permite suspensiones de uno a tres partidos.

A pesar de la clasificación legal, la Procuraduría del tribunal interpuso un recurso argumentando que la pena de dos partidos era desproporcionada dada la intención visible de dañar al oponente. Este recurso fue analizado por el pleno del STJD el lunes 16 de noviembre, donde los magistrados mantuvieron la categoría del delito pero consideraron que el castigo inicial no reflejaba adecuadamente la gravedad de la falta. La decisión final elevó la suspensión a tres partidos, una resolución que es definitiva y no admite recursos adicionales ni solicitudes de suspensión cautelar de sus efectos.

Impacto en calendario Athletico Paranaense y fechas de exclusión

La sanción privará a Kevin Viveros de participar en tres encuentros fundamentales para el Athletico Paranaense en las próximas semanas. El delantero colombiano no estará disponible para los partidos contra Flamengo el 18 de noviembre, Remo el 22 de noviembre y Mirassol el 29 de noviembre. Esta ausencia coincide con una etapa de resultados irregulares para el conjunto de Curitiba, lo que incrementa la presión sobre el cuerpo técnico para encontrar alternativas ofensivas eficaces.

La pérdida de este jugador clave representa un desafío táctico importante, ya que el equipo necesita recuperar terreno en la clasificación antes de finalizar la temporada. La falta de Viveros obliga a los entrenadores a reestructurar su ataque para los tres compromisos consecutivos. Los próximos rivales incluyen equipos que luchan por sus propias metas, lo que hace que cada punto sea crucial para el objetivo final del club. La prensa brasileña ha destacado que esta situación complica aún más la recta final de la campaña del Athletico Paranaense.

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Calendario de regreso y último encuentro del Brasileirao 2026

Según la información proporcionada por el periodista especializado en fichajes Pipe Sierra, Kevin Viveros podrá regresar a las canchas para disputar la última jornada del Brasileirao 2026. El retorno del atacante está programado para el miércoles 2 de diciembre, fecha en la que el Athletico Paranaense recibirá al São Paulo en la Arena da Baixada. Este último partido representa su oportunidad para contribuir al cierre de la temporada y potentially influir en la posición final del equipo en la tabla general.

El regreso del colombiano coincide con un partido de alto perfil contra un rival directo, lo que podría ser determinante para los objetivos del club. La sanción definitiva evita cualquier incertidumbre legal adicional, permitiendo al cuerpo técnico planificar la rotación de jugadores con total claridad. El Athletico Paranaense deberá gestionar su profundidad de plantel para asegurar la competitividad en los tres encuentros previos a este duelo decisivo. La temporada terminará con la esperanza de que Viveros pueda marcar la diferencia en su reaparición oficial.