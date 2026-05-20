El sueño de Yulixa Toloza de tener una figura esbelta se convirtió en un horror: fue abandonada en una carretera solitaria tras someterse a un procedimiento estético ilegal

La estilista Yulixa Toloza, de 52 años y originaria de Tame, Arauca, desapareció luego de someterse a una lipólisis láser en un centro estético en Tunjuelito, en Bogotá. Su caso ha generado gran conmoción, y las sospechas de su fallecimiento por causas no naturales se han acrecentado en las últimas horas.

El sueño de Yulixa Toloza de tener una figura esbelta se convirtió en un horror al darse a conocer que fue abandonada en una carretera solitaria tras someterse a un procedimiento estético ilegal en un centro estético en Bogotá.

Yulixa Toloza, una estilista de 52 años y originaria de Tame, Arauca, desapareció tras someterse a una lipólisis láser en Beauty Láser, una centro estética de Tunjuelito. Sin rastros, ningún personal y un vehículo encontrado en Norte de Santander, fueron los indicios que marcaron el inicio de la investigación. Su sobrina Ítala Aguayo compartió un conmovedor video donde recordó la vida de Yulixa y el vínculo que construyó durante la infancia.

En las imágenes se muestran diferentes momentos familiares y la manera en que estuvo presente en la vida de todos sus familiares y sobrinos





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