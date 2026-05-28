La Gobernación de Antioquia informó que las obras civiles del segundo tramo del Túnel del Toyo, que dejó inconcluso el Gobierno nacional, se estarían completando en noviembre de este año, cinco meses después de su inicio. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, precisó que la obra física, de construcción de viaductos y túneles, se acabará en noviembre, a más tardar en diciembre de este año.
El Túnel del Toyo avanza a toda marcha y podría estar listo antes de tiempo. Según informó la Gobernación de Antioquia, si no ocurre ningún imprevisto, las obras civiles del tramo que dejó inconcluso el Gobierno nacional y asumió la región con recursos propios se estarían completando en noviembre de este año, es decir, en poco más de cinco meses.
Con corte a marzo de este año, el porcentaje de ese segundo tramo ya se acercaba al 80%, precisó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.
"La obra física, de construcción de viaductos y túneles se acaba en noviembre, a más tardar en diciembre de este año", precisó el mandatario seccional en diálogo con EL COLOMBIANO
Túnel Del Toyo Obras Civiles Gobierno Nacional Región Antioquia Andrés Julián Rendón Gobierno Nacional Invías Instalación De Equipos Electromecánicos Gobierno Nacional Gobierno De Antioquia Medellín Departamento Distrito De Medellín Infracción De Contrato Polémica Gira De La Presidencia Urabá Instalación De Equipos Electromecánicos Tramo 2 Tramo 1 Túnel Principal Túneles De Evacuación Galerías De Conexión Túneles Carreteros Para Colombia Gobierno Nacional Invías Gobierno De Antioquia Medellín Departamento Distrito De Medellín Infracción De Contrato Polémica Gira De La Presidencia Urabá Túnel Del Toyo Obras Civiles Gobierno Nacional Región Antioquia Andrés Julián Rendón Gobierno Nacional Invías Instalación De Equipos Electromecánicos Gobierno Nacional Gobierno De Antioquia Medellín Departamento Distrito De Medellín Infracción De Contrato Polémica Gira De La Presidencia Urabá Tramo 2 Tramo 1 Túnel Principal Túneles De Evacuación Galerías De Conexión Túneles Carreteros Para Colombia Gobierno Nacional Invías Gobierno De Antioquia Medellín Departamento Distrito De Medellín Infracción De Contrato Polémica Gira De La Presidencia Urabá Túnel Del Toyo Obras Civiles Gobierno Nacional Región Antioquia Andrés Julián Rendón Gobierno Nacional Invías Instalación De Equipos Electromecánicos Gobierno Nacional Gobierno De Antioquia Medellín Departamento Distrito De Medellín Infracción De Contrato Polémica Gira De La Presidencia Urabá Tramo 2 Tramo 1 Túnel Principal Túneles De Evacuación Galerías De Conexión Túneles Carreteros Para Colombia Gobierno Nacional Invías Gobierno De Antioquia Medellín Departamento Distrito De Medellín Infracción De Contrato Polémica Gira De La Presidencia Urabá Túnel Del Toyo Obras Civiles Gobierno Nacional Región Antioquia Andrés Julián Rendón Gobierno Nacional Invías Instalación De Equipos Electromecánicos Gobierno Nacional Gobierno De Antioquia Medellín Departamento Distrito De Medellín Infracción De Contrato Polémica Gira De La Presidencia Urabá Tramo 2 Tramo 1 Túnel Principal Túneles De Evacuación Galerías De Conexión Túneles Carreteros Para Colombia Gobierno Nacional Invías Gobierno De Antioquia Medellín Departamento Distrito De Medellín Infracción De Contrato Polémica Gira De La Presidencia Urabá Túnel Del Toyo Obras Civiles Gobierno Nacional Región Antioquia Andrés Julián Rendón Gobierno Nacional Invías Instalación De Equipos Electromecánicos Gobierno Nacional Gobierno De Antioquia Medellín Departamento Distrito De Medellín Infracción De Contrato Polémica Gira De La Presidencia Urabá Tramo 2 Tramo 1 Túnel Principal Túneles De Evacuación Galerías De Conexión Túneles Carreteros Para Colombia Gobierno Nacional Invías Gobierno De Antioquia Medellín Departamento Distrito De Medellín Infracción De Contrato Polémica Gira De La Presidencia Urabá Túnel Del Toyo Obras Civiles Gobierno Nacional Región Antioquia Andrés Julián Rendón Gobierno Nacional Invías Instalación De Equipos Electromecánicos Gobierno Nacional Gobierno De Antioquia Medellín Departamento Distrito De Medellín Infracción De Contrato Polémica Gira De La Presidencia Urabá Tramo 2 Tramo 1 Túnel Principal Túneles De Evacuación Galerías De Conexión Túneles Carreteros Para Colombia Gobierno Nacional Invías Gobierno De Antioquia Medellín Departamento Distrito De Medellín Infracción De Contrato Polémica Gira De La Presidencia Urabá Túnel Del Toyo Obras Civiles Gobierno Nacional Región Antioquia Andrés Julián Rendón Gobierno Nacional Invías Instalación De Equipos Electromecánicos Gobierno Nacional Gobierno De Antioquia Medellín Departamento Distrito De Medellín Infracción De Contrato Polémica Gira De La Presidencia Urabá Tramo 2 Tramo 1 T
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
“Que no jodan más”: Gobernador de Antioquia lanzó duro reclamo al Gobierno Petro por retrasos en el Túnel del ToyoAndrés Julián Rendón explotó contra el Gobierno Petro por nuevas demoras en el Túnel del Toyo.
Read more »
Polémica por gira de la Presidencia para socializar “logros” en Urabá pese a incumplimientos en El Toyo y acueductoJusto en medio de una encendida controversia por los retrasos en la instalación de los equipos electromecánicos del Túnel del Toyo y las inversiones q...
Read more »
Gobernador de Antioquia exige acelerar instalación de equipos en el Túnel del ToyoEl gobernador Andrés Julián Rendón hizo un fuerte llamado al Instituto Nacional de Vías y al contratista CALMA para que avancen en la instalación de los equipos electromecánicos del megaproyecto, tras evidenciarse retrasos y almacenamiento de los mismos. La Gobernación ofreció alternativas de financiación sin收到 respuesta, mientras la interventoría indica que la instalación podría tardar más de un año, poniendo en riesgo la culminación de la infraestructura de 37.7 kilómetros.
Read more »
Andrés Julián Rendón se compromete a financiar el Túnel del Toyo incluso vendiendo los muebles de la GobernaciónEl gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que la obra del Túnel del Toyo se hará con recursos departamentales, incluso si es necesario vender los muebles de la Gobernación. Rendón confirmó que en agosto se entregarán los diseños finales para iniciar la contratación, con un costo estimado superior al billón de pesos. Esta decisión se da a pesar de que el Gobierno nacional priorizó el acueducto de Urabá, destacando la autonomía departamental en la ejecución de proyectos clave.
Read more »