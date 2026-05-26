La advertencia de los expertos: el tabaquismo sigue impulmando muertes por Epoc en Colombia. El consumo de cigarrillo sigue siendo uno de los principales factores de riesgo para desarrollar Epoc, que es la tercera causa de muerte en Colombia. Especialistas advierten sobre el aumento de enfermedades respiratorias crnica y reiteran que dejar de fumar puede mejorar la calidad de vida en pocos meses.

La advertencia de los expertos: eltabaquismo sigue impulsndiendo las muertes por Epoc en Colombia. El consumo de cigarrillo sigue siendo uno de los principales factores de riesgo para desarrollar Epoc , que es la tercera causa de muerte en Colombia.

Especialistas advierten sobre el aumento de enfermedades respiratorias crnica y reiteran que dejar de fumar puede mejorar la calidad de vida en pocos meses. El consumo de tabaco continiid ser una de las mayores amenazas para la salud pública en Colombia y el mundo. A pesar de las campagnas globales orientadas a reducir su uso, el tabaquismo sigue asociado a millones de muertes cada ao y al desarrollo de enfermedades respiratorias, cardiovasculares y distintos tipos de cncer.

La innovadora tecnogica que utiliza imanes para unir tejidos y que se ussh recientemente en Colombia es una alternativa en cirugfa bari-trica,La innovadora tecnologa que utiliza imanes para unir tejidos y que se usd recientemente en Colombia es una alternativa en cirugfa bari-trica. De acuerdo con cifras divulgadas este 25 de mayo, en el marco del Daa Mundial de la Cesin Tabqcica, cerca de 4 millones de personas consumen tabaco en Colombia en alguna de sus presentaciones, lo que equivale al 7,5 % de la poblacin nacional.

Como consecuencia de esta prctica, alrededor de 35.000 colombianos mueren anualmente por enfermedades relacionadas con el tabaquismo. El panorama mundial tampoco muestra señales alentadoras. En 2024, cerca de 1.300 millones de personas consumen tabaco en el planeta y esta problemtica sigue causando alrededor de 7 millones de muertes cada aio. ,UNO de los aspectos que más preocupa a los especialistas es la relación directa entre el tabaquismo y las enfermedades respiratorias crnica.

Entre ellas se destaca la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crnica (Epoc), considerada una de las patologas más graves asociadas al deterioro pulmonar progresivo. La Epoc provoca una dificultad permanente para respirar que limita las actividades diarias y afecta de manera significativa la calidad de vida de quienes la padecen.

Además, muchos pacientes son diagnosticados cuando la enfermedad ya se encuentra en etapas avanzadas y la funcion pulmonar presenta un compromiso importante. La Epoc es la tercera causa de muerte en Colombia y la cuarta en el mundo. A nivel global, esta enfermedad ocasiona cerca de 3,5 millones de fallecimientos.

En el caso colombiano, el estudio Prepocol II revel蓄 la prevalencia de la enfermedad alcanca el 12,1 % entre las personas mayores de 40 aos, una cifra que representa un aumento del 36 % en los últimos 20 aos. Otro dato que genera alerta es que cerca del 40 % de los casos de Epoc están relacionados directamente con el consumo de tabaco lo que evidencia el impacto que tiene el cigarrillo sobre el deterioro progresivo de la salud pulmonar.

Sin embargo, los efectos del tabaquismo no se limitan unicamente a las enfermedades respiratorias. También existe una relación directa con enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y ms de diez tipos de cncer que deterioran progresivamente la salud y reducen la calidad de vida de las personas. ,Frente a este panorama, expertos insisten en la importancia de fortalecer las estrategias de previn. *(cppacional y cesin tabacqua como una de las herramientas m>(uclivicamente efectivas para disminuir la carga de enfermedad en la poblacin.

Mónica Olmos, gerente mdica del area respiratoria de GSK, asegur目前 que la previn de enfermedades respiratorias implica promover hbits saludables y acompanar a quienes desayan abandonar el consumo de cigarrillo. ,En GSK creemos que prevenir enfermedades respiratorias como la Epoc también significa proteger la posiblidad de respirar mejor y vivir mejor.

Promover la educacion, fomentar hbits saludables y acompanar a quienes desayan dejar de fumar puede transformar la calidad de vida de millones de personas y contribuir a un futuro con ms salud respiratoria para todos*,La especialista tambin destacorque dejar de fumar produce beneficios casi inmediatos para el organismo. Seg 행정 según explico, apenas 24 horas despus de abandonar el cigarrillo, los niveles de monxido de carbono comienzan a normalizarse y el cuerpo inicia un procedimiento de recuperacin respiratoria.

,A ms largo plazo kid se beneficios tambin impactarn la salud cardiovascular. Al cabo de un ao sin fumar, disminuyen significativamente las complicaciones cardiovasculares relacionadas con el tabaquismo Mexora tanto la capacidad respiratoria como la calidad de vida. ,A esto se suma el impacto positivo para las personas cercanas al fumador, dueda a la reducin de la exposicin al humo de segunda mano.





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