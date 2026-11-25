El Tribunal de Arbitraje Deportivo reafirma el título de Senegal en la Copa África, desestimando el reclamo de Marruecos tras la controversia final en Rabat.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo ha dictaminado este martes que Senegal es el legítimo campeón de la Copa África de Naciones, confirmando el resultado deportivo obtenido en la final disputada el 18 de enero en Rabat. Esta resolución pone fin a un prolongado conflicto administrativo que había transferido provisionalmente el título a Marruecos mediante una decisión de la Confederación Africana de Fútbol. La Federación Senegalesa de Fútbol presentó su recurso ante el organismo internacional el 25 de marzo para recuperar el trofeo y validar la victoria obtenida en el campo.

Razonamiento legal del panel arbitral

El panel arbitral, compuesto por el presidente francés Gérald Simon, el italiano Luigi Fumagalli y el alemán Ulrich Haas, determinó por unanimidad que el árbitro del encuentro, Jean-Jacques Ngambo Ndala, no cometió ningún error de derecho al reanudar el partido. La audiencia a puerta cerrada se celebró el 8 de octubre en la sede del Tribunal en Lausana, Suiza, donde se analizaron minuciosamente los hechos del día de la final. El organismo sostuvo que la autoridad para suspender o continuar el juego correspondía exclusivamente al colegiado en el terreno de juego.

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El dictamen aclaró que los artículos 82 y 84 del Reglamento de la Copa África de Naciones no eran aplicables a esta situación específica, ya que estas normas están diseñadas para determinar el resultado cuando un equipo abandona el campo de manera definitiva e indiscutible. Los árbitros reconocieron que el colegiado enfrentó una situación de extrema tensión, pero calificaron su actuación como justa y dentro de las facultades reglamentarias otorgadas. Por tanto, la decisión de continuar con la prórroga tras el regreso de los jugadores se mantuvo como válida.

Detalles de la controversia en Rabat

El origen de la disputa se remonta al tiempo añadido del partido del 18 de enero, donde el árbitro señaló un penalti a favor de Marruecos. Este fallo provocó la inmediata salida del campo por parte de la selección senegalesa, con la única excepción del capitán Sadio Mané. Tras varios minutos de protesta, los futbolistas regresaron a la cancha y el árbitro decidió reanudar el encuentro, considerando que ambos equipos manifestaban su voluntad de continuar. El jugador del Real Madrid, Brahim Díaz, ejecutó la pena máxima pero la falló.

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En la prórroga, Pape Gueye marcó el único gol del partido, asegurando la victoria para Senegal y el derecho a recibir el trofeo inmediatamente después del pitido final. La Federación Senegalesa de Fútbol conservó la copa inicialmente, pero la Real Federación Marroquí de Fútbol presentó una reclamación ante la Confederación Africana de Fútbol. El Comité de Disciplina desestimó el recurso, pero el Comité de Apelación revocó esa decisión el 17 de marzo, declarando ganadores a los marroquíes por 3-0 a título administrativo.

Reacciones y posibles apelaciones

La Real Federación Marroquí de Fútbol expresó su asombro y protesta oficial tras conocer el fallo del Tribunal. En su comunicado, la entidad afirmó que el procedimiento pudo haber afectado la integridad y credibilidad de la justicia deportiva. La federación marroquí también cuestionó la imparcialidad, señalando un supuesto contacto entre el árbitro Ulrich Haas y el presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol, Abdoulaye Fall, cuarenta y ocho horas antes de la publicación de la decisión.

Además, Marruecos argumentó que el Tribunal ignoró las orientaciones recientes de la International Football Association Board y la FIFA sobre la salida no autorizada de jugadores y las responsabilidades disciplinarias asociadas. Por estas razones, la Real Federación Marroquí de Fútbol reiteró su intención de agotar todas las vías de recurso jurídicas posibles para impugnar la confirmación del título senegalés. El caso representa uno de los conflictos más complejos en la historia reciente del fútbol africano.

Celebración en Senegal

El presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol, Abdoulaye Fall, afirmó que la institución deportiva ha hecho justicia al validar el título de su selección. En un comunicado, la federación manifestó su profunda satisfacción, señalando que la resolución reafirma que el resultado de un encuentro debe determinarse exclusivamente sobre el terreno de juego. Fall también aprovechó para reafirmar los lazos de fraternidad entre ambos países y con el pueblo marroquí, a pesar de la disputa legal.

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El jugador Sadio Mané celebró la resolución a través de sus redes sociales, agradeciendo el respaldo incondicional de sus compañeros de equipo y de los aficionados senegaleses tanto dentro como fuera del país. La confirmación del TAS cierra el ciclo deportivo de la edición, restableciendo a Senegal en la cima del continente africano tras la controversia administrativa. La selección continúa siendo considerada la poderosa de África por su dominio en la competición continental.