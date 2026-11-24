El Tribunal de Arbitraje Deportivo devuelve el trofeo a Senegal y revoca la decisión de la CAF que lo otorgó a Marruecos tras la polémica final de 2025.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha resuelto definitivamente la disputa por la Copa Africana de Naciones 2025 al restituir el título de campeón a la selección de Senegal. Esta determinación oficial se hizo efectiva el martes 24 de noviembre de 2026, marcando un hito crucial en uno de los capítulos más controvertidos de la historia reciente del fútbol africano.

Reversión legal del título a favor de Senegal

El organismo judicial deportivo más importante del mundo dictaminó de manera unánime que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) actuó incorrectamente al retirar el trofeo a los senegaleses y adjudicárselo a Marruecos. La resolución del TAS invalida la decisión administrativa tomada por la CAF dos meses después de la disputada final, restableciendo así la legitimidad deportiva del equipo nacional.

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La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) había interpuesto un recurso formal ante el TAS para combatir lo que consideró una injusticia institucional. Tras un proceso de revisión exhaustiva de los hechos y los reglamentos aplicables, el tribunal concluyó que la sanción impuesta a Senegal carecía de fundamento legal sólido. Como resultado, Senegal recupera oficialmente su estatus como campeón africano.

Marruecos, que había sido proclamado campeón por la CAF tras una victoria teórica por 3-0, reaccionó con firmeza ante la noticia. La Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) declaró públicamente que no aceptará el fallo y que agotará todas las vías legales disponibles para impugnar la decisión del TAS, asegurando que el conflicto jurídico apenas comienza.

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El contexto de la final y la polémica arbitral

Los orígenes de esta larga batalla legal se remontan a la final de la Copa Africana jugada en enero de ese año, un encuentro que quedó marcado por la tensión extrema y decisiones arbitrales cuestionadas. Con el marcador empatado a cero y en los instantes finales del tiempo reglamentario, el árbitro Ulrich Haas sancionó un penalti a favor de Marruecos.

Esta decisión se produjo pocos minutos después de que el tribunal arbitral desestimara un gol de Senegal en una jugada que provocó fuertes reclamos por parte del equipo africano. La indignación del plantel fue inmediata y el seleccionador técnico Pape Thiaw ordenó a sus futbolistas abandonar el terreno de juego temporalmente como forma de protesta contra lo que consideraron una decisión injusta.

Mientras algunos jugadores salieron del campo, otros permanecieron intentando mediar y controlar la situación caótica. Después de una larga interrupción que paralizó el evento, el equipo de Senegal regresó al césped para finalizar el partido. Brahim Díaz tuvo la oportunidad de sellar el título para Marruecos desde el punto penal, pero falló su lanzamiento.

El encuentro se extendió a la prórroga, donde Senegal logró imponerse con un gol que le permitió conquistar su segunda Copa Africana de Naciones. Aunque el resultado deportivo era claro, la intervención posterior de la CAF transformó un éxito deportivo en una crisis institucional.

Argumentos legales y posiciones de las federaciones

La Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) fundamentó su apelación inicial ante la CAF en el artículo 82 del reglamento de competición. El comité de apelación de la CAF consideró que el abandono del campo por parte de los senegaleses constituía una falta grave sin autorización arbitral, lo que llevó a cambiar el resultado del partido y otorgar la victoria a Marruecos por un marcador de 3-0.

La FRMF ha cuestionado públicamente la integridad del procedimiento seguido por el TAS. En su comunicado oficial, la entidad marroquí señaló que no se tuvieron en cuenta adecuadamente sus argumentos sobre la validez del proceso arbitral inicial. Además, mencionaron supuestos intercambios de mensajes entre el árbitro alemán Ulrich Haas y el presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol.

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Estos intercambios de mensajes ocurrieron cuarenta y ocho horas antes del anuncio oficial del fallo, generando sospechas de parcialidad que Marruecos utiliza para sostener su rechazo. La federación también argumentó que el tribunal no consideró suficientemente las disposiciones de la IFAB y la FIFA sobre las consecuencias disciplinarias para los jugadores que abandonan el terreno de juego.

Impacto inmediato y próximos pasos jurídicos

La restitución del título tiene implicaciones directas y concretas para Senegal, que ahora es reconocido oficialmente como el campeón continental de 2025. Este reconocimiento abre la puerta a la devolución de medallas, trofeos y cualquier reconocimiento institucional que fue transferido erróneamente a Marruecos por la CAF.

Para Marruecos, el impacto es igualmente significativo aunque de carácter legal y político. La FRMF ha reiterado su determinación de continuar la disputa por los canales jurídicos disponibles, prometiendo una batalla prolongada que mantendrá el tema en el centro de atención del deporte africano.

Este episodio deja un legado de incertidumbre institucional y pone de manifiesto las grietas en el sistema de gobernanza de la Confederación Africana de Fútbol. La decisión del TAS, aunque final desde la perspectiva judicial deportiva, no termina necesariamente el conflicto en el plano político y deportivo entre las dos federaciones.

La comunidad futbolística africana observa ahora cómo se desarrollan las futuras maniobras legales de Marruecos y cómo la CAF gestiona las consecuencias de haber invertido una decisión judicial previa. La Copa Africana de Naciones 2025 permanece en un limbo histórico, con Senegal como campeón reconocido legalmente pero sin resolución definitiva de las tensiones subyacentes.