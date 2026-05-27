El teatro como espejo para distinguir la voz interior de los relatos hegémonicos

Una reflexión sobre la importancia de cuestionar las narrativas heredadas, escuchar la voz interna y cómo el teatro ayuda a separar el ruido externo del razonamiento propio, especialmente en tiempos de elecciones presidenciales.

En medio de la incertidumbre que caracteriza nuestro tiempo, la mayoría de las personas parece estar segura de algo: la convicción de que sus opiniones y sentimientos son auténticos y que sus reclamos son legítimos.

Esta certeza, sin embargo, a menudo se sustenta en narrativas heredadas que absorbemos sin cuestionarlas, ya sea en la esfera pública o en la intimidad de nuestras relaciones. Nos acomodamos en grupos que comparten nuestras ideas, reforzándolas y evitando la reflexión profunda sobre las razones que subyacen a nuestras preferencias y aversiones.

Preguntarnos por qué nos gusta o nos disgusta algo, por qué defendemos una causa con fervor y menospreciamos otra, no es un ejercicio trivial; es el punto de partida para descubrir una motivación interna que no depende del contexto temporal ni de la opinión ajena. La búsqueda de esa voz interior, que habla antes de que formemos un pensamiento, exige separar el ruido externo de los relatos que se nos imponen. Esta distinción no es sencilla.

La voz interna puede confundirse con los discursos heredados, con los mitos culturales o con los guiones que la sociedad nos asigna. La clave está en reconocer que, aunque no debemos rechazar por completo los relatos colectivos, tampoco debemos permitir que dominen nuestra capacidad de decidir. En este sentido, el teatro se presenta como una herramienta idónea para desmantelar las capas de significado preestablecidas.

Los actores, al desdoblarse en personajes que encarnan distintas versiones de la realidad, nos invitan a observar, escuchar y cuestionar los guiones que habitamos cotidianamente. A través de la representación escénica, el público puede identificar los patrones de repetición y los silencios que estructuran su vida, descubriendo con mayor claridad la diferencia entre una convicción impuesta y una auténtica elección personal.

En el contexto de las próximas elecciones presidenciales, donde el relato mediático tiende a eclipsar la verdad, el teatro cobra una relevancia particular. Las obras que revisitan y reinterpretan narrativas violentas o autoritarias ofrecen un espacio para la reflexión crítica y la actualización de nuestras percepciones. Este viernes 29 de mayo, a las 19:30, se presentará una pieza que explora precisamente esa tensión entre los relatos históricos y la necesidad de una mirada interna más consciente.

La puesta en escena no solo busca entretener, sino también estimular una discusión profunda sobre la responsabilidad individual frente a los discursos dominantes. Al asistir, el público podrá experimentar cómo la dramatización permite romper con la pasividad y asumir un papel activo en la construcción de su propia verdad.

En definitiva, la práctica de cuestionar las historias que heredamos y de escuchar la voz que surge desde lo más íntimo no es un acto egoísta, sino una exigencia ética para vivir de manera coherente. La reflexión escénica nos muestra que es posible distinguir entre el ruido de los relatos externos y la claridad de una convicción propia, creando así una base más sólida para la participación ciudadana y para la vida cotidiana.

El teatro, con su capacidad de transformar el relato en experiencia vivida, se convierte en un espejo donde cada individuo puede observarse y, a su vez, decidir quién quiere ser en medio de un mundo saturado de voces ajenas





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