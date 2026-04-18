El Teatro, Inmortal y Festivo: El FIAV Celebra la Resiliencia Escénica en Semana Santa

El Festival Internacional de las Artes Vivas (FIAV) en Bogotá, celebrado en Semana Santa, reafirma la vitalidad perenne del teatro, presentando obras que, a través de diversas disciplinas y lenguajes escénicos, logran conmover y resonar en el espectador. Se destacan producciones como Enmudecer con Hablar, Muerte Ordinaria y Tierra, que demuestran la capacidad del arte escénico para transformar, emocionar y mantenerse vigente.

El teatro, arte que ha enfrentado innumerables presagios de su desaparición a lo largo de la historia, demuestra una vez más su resiliencia y vitalidad. La coincidencia de la realización del Festival Internacional de las Artes Vivas ( FIAV ) en Semana Santa, un periodo asociado a la resurrección, intensifica este simbolismo. Sin importar el estilo, la época, la temática, los personajes, el tono, la nacionalidad o la procedencia de sus creadores, la esencia del teatro reside en su capacidad intrínseca de conmover y estremecer al espectador, provocando emociones profundas.

El FIAV, organizado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia, la Alcaldía de Bogotá y la Cámara de Comercio de Bogotá, emerge como un heredero del exitoso Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, impulsado en su momento por Fanny Mickey. El teatro, como arte milenario, se manifiesta plenamente en el presente, en el aquí y ahora, transformando cada presentación en una experiencia irrepetible gracias a la conexión directa con el público.

Examinemos tres propuestas destacadas del festival. En primer lugar, Enmudecer con Hablar, una obra del Teatro La Abadía de España, rinde homenaje a la época dorada del Siglo de Oro español y a Cervantes. Este montaje rescata la riqueza del lenguaje castellano a través de una propuesta contemporánea en su temática, humor y juego escénico. Cumple la célebre máxima atribuida a Lope de Vega, dos actores, cuatro tablas, una pasión, con un escenario minimalista y música interpretada en vivo por uno de los actores, acompañado de un trabajo vocal excepcional. Influenciada por la Comedia del Arte italiana, esta obra de tradición picaresca, que podría ser vista como anticuada, se presenta fresca, vital, entretenida, crítica, poética y audaz bajo la dirección de La Abadía. Logra reconciliar y enaltecer la gran tradición del teatro popular español con la sensibilidad contemporánea, provocando la risa, el silencio reflexivo ante el virtuosismo verbal y la habilidad del elenco, quienes, sostenidos por los exquisitos textos cervantinos, parecen hablar hasta el punto de la mudez.

La segunda mirada se enfoca en Muerte Ordinaria, una obra teatral que ejemplifica cómo el arte escénico puede trascender su fuente literaria. Inspirada en La muerte de Iván Ilich de Tolstói, la pieza rinde tributo a la profunda tradición teatral rusa, cuna del teatro moderno profesional de la mano de Konstantín Stanislavski y el Teatro de Arte de Moscú. Los rusos legaron al mundo el método de trabajo de creación teatral más influyente de la historia, pilar sobre el que se asienta gran parte de la industria cinematográfica estadounidense. Muerte Ordinaria se erige como un ejemplo de esta excelencia rusa, presentando un montaje impecable en todos sus aspectos: vestuario, escenografía, iluminación, música y, de manera sobresaliente, la actuación. Cada escena se convierte en una clase magistral para el espectador, un deleite para los sentidos, una experiencia de goce pleno y emotivo ante la calidad del trabajo del Teatro de las Naciones de Rusia, una obra extraordinaria y conmovedora que demuestra la vigencia de una tradición teatral inmortal.

La tercera propuesta, Tierra de Sergio Blanco, nos sumerge en la obra de este autor y director uruguayo radicado en París. Tierra es una pieza de autoficción, profundamente contemporánea, concebida como un emotivo homenaje y despedida a su madre, una profesora de literatura, y a tres de sus alumnos que han experimentado pérdidas significativas. Aunque la muerte se cierne sobre la trama, el latido de la vida persiste, palpita en el autor, director y en su elenco de artistas uruguayos. La obra teje una bella narrativa a partir de diversos elementos: la libreta de apuntes de la madre, música y vídeo en vivo, la recreación de un patio escolar, un escritorio y tres bancas. Cuatro historias se entrelazan para dar lugar al milagro teatral. Blanco se consolida como uno de los máximos exponentes del teatro actual en este género híbrido, que fusiona la experiencia vivida, la invención poética y una deliberada ambigüedad entre lo real y lo ficticio.

Otras propuestas notables del FIAV 2026 incluyeron Casting Lear, de la española Andrea Jiménez (Teatro de La Abadía y Barco Pirata). Esta obra, también de autoficción, parte de la obra Rey Lear de Shakespeare para explorar la relación de la autora, actriz y directora con su propio padre. En cada función, un actor colombiano invitado asumía el rol de un Lear-Padre, convirtiéndose en una de las apuestas más sorprendentes del festival. El espectro del teatro es vasto y continúa expandiéndose. Dramaturgos, directores y actores de todas las culturas teatrales del mundo siguen explorando caminos que sacuden, emocionan e incluso incomodan al espectador. El FIAV 2026 lo reafirmó con una programación diversa que abarcó teatro, música, danza, performance, circo, clown, títeres, mimo, teatro gestual, narración oral y teatro de calle. Por todo ello, el teatro, con mayúscula bien merecida, se mantiene vivo y vibrante, pues sigue contando historias conmovedoras que el público aprecia y valora en el escenario





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