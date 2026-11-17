Víctor Manuel López y Juliana Meneses crearon el teatro invernadero en San Pedro de los Milagros, un espacio cultural que integra la Biblioteca Rural Entre-Nos y la Generación de Oro para fortalecer el tejido social.

En medio del frío y la niebla que caracterizan la ruralidad, las luces del teatro invernadero de El Ensueño iluminan los rostros de una comunidad en el corregimiento de Ovejas, ubicado en San Pedro de los Milagros. Este centro cultural, fundado por la pareja de profesores de teatro de la Universidad de Antioquia, Víctor Manuel López y Juliana Meneses, se ha convertido en un referente artístico y social para la zona.

Origen y estructura del teatro invernadero

El proyecto comenzó como una casa de descanso de fines de semana, pero la presencia de un invernadero en el terreno sembró la idea de construir un espacio cultural al aire libre. En 2021, quince amigos provenientes de Medellín, veredas cercanas y el mundo del arte se unieron en una mingia para levantar los cimientos con herramientas manuales. El diseño evitó los bloques de ladrillo tradicionales para adoptar una estructura con tubos de PVC, creando un ambiente abierto y amplio acorde con el campo.

Also read Choque entre avión de UPS y Copa Airlines en Miami deja dos heridos leves

Para proteger a artistas y público de la lluvia y el frío, un grupo de profesionales instaló una inmensa carpa sobre la estructura principal. Cinco años después de su inauguración, El Ensueño ha trascendido su función inicial para convertirse en un espacio de investigación y creación artística, gestionado por Juliana Meneses, quien posee una licenciatura en Teatro y un magíster en Dramaturgia y Dirección de la Universidad de Antioquia.

Biblioteca Rural Entre-Nos y Generación de Oro

Dentro de este complejo cultural opera la Biblioteca Rural e Itinerante (BRI) Entre-Nos, una estrategia de promoción de la lectoescritura liderada por Mariana Rodríguez, estudiante de filología. Las estanterías del lugar albergan una diversa colección que incluye literatura infantil, revistas, enciclopedias y obras de la literatura colombiana e universal, facilitando el acceso al conocimiento en una zona rural.

Advertisement

La BRI Entre-Nos también dinamiza el grupo Generación de Oro, conformado principalmente por mujeres adultas mayores que utilizan El Ensueño como su único lugar de encuentro comunitario. Cada semana, este grupo se reúne para realizar actividad física, compartir historias y participar en talleres de literatura y teatro. Actualmente, están componiendo una obra propia inspirada en las historias conocidas y escuchadas en el corregimiento de Ovejas.

Impacto cultural y obras destacadas

El espacio ha sido escenario de residencias artísticas, prácticas académicas y veladas culturales de ocho horas que incluyen teatro, música, títeres, poesía, performance, cuentería y stand up. Una de las producciones más destacadas es la obra Loba, creada por actrices profesionales bajo la dirección de Juliana Meneses, quien enfatiza el valor emocional de ver cómo niños y adultos mayores descubren el teatro por primera vez.

La capacidad del arte para unir a las comunidades al permitir que las personas contemplen sus propias historias a través de las ajenas es el pilar fundamental de este proyecto. En las tardes frías, la comunidad se reúne alrededor de una fogata mientras calienta canelazo, fomentando la creatividad y permitiendo que las historias florezcan en el teatro invernadero de San Pedro de los Milagros.