El telescopio James Webb revela cielos salinos en el enigmático planeta rosa GJ504b

Un equipo de astrónomos liderado por la Universidad Northwestern ha utilizado el telescopio espacial James Webb para estudiar GJ504b, un misterioso cuerpo celeste a 57 años luz, descubriendo una atmósfera con nubes de sal, vapor de agua, metano, dióxido de carbono y amoníaco. El hallazgo desafía las clasificaciones tradicionales entre planetas gigantes y enanas marrones.

El telescopio espacial James Webb ha vuelto a marcar un hito en la exploración cósmica al centrar su atención en uno de los objetos más esquivos del universo: GJ504b, conocido popularmente como el planeta rosa .

Descubierto en 2013 a 57 años luz de la Tierra, este cuerpo celeste ha desconcertado a los astrónomos durante años debido a su naturaleza ambigua y la imposibilidad de estudiarlo con telescopios terrestres. Ahora, gracias a la tecnología avanzada del Webb, un equipo liderado por la Universidad Northwestern ha revelado que está rodeado por insólitos cielos salinos, un fenómeno teórico que nunca antes se había comprobado directamente en un objeto tan frío.

A pesar de su vistoso apodo, la comunidad científica aún no puede afirmar con certeza qué es exactamente GJ504b. Con una masa que supera en 25 veces la de Júpiter, el objeto se balancea peligrosamente en el límite que divide a los planetas gigantes de las enanas marrones, también conocidas como estrellas fallidas. A diferencia de la mayoría de los exoplanetas fotografiados directamente, cuyas temperaturas son infernales, el planeta rosa es un mundo comparativamente gélido.

Registra unos 290 grados Celsius, una temperatura similar a la de un horno de panadería. Esto se debe a su madurez, estimada entre los 2500 y 4000 millones de años. Al ser tan frío y tenue, la atmósfera terrestre bloqueaba cualquier intento de analizar su luz desde nuestro planeta, un obstáculo que solo el James Webb ha podido sortear.

Para romper el misterio, el equipo científico procesó la débil luz de GJ504b y logró filtrar el cegador resplandor de su estrella nodriza. El resultado fue la obtención de su espectro lumínico, el cual confirmó de forma directa la existencia de nubes salinas en su atmósfera, un fenómeno que los astrofísicos habían teorizado hace más de una década pero que nadie había podido observar. El análisis espectral no solo arrojó sal.

El James Webb descubrió una densa y rica mezcla de compuestos que incluye vapor de agua, metano, dióxido de carbono y amoníaco. Además, los modelos astrofísicos y las simulaciones sugieren que el objeto es inesperadamente rico en elementos pesados y metales. Este hallazgo, lejos de cerrar el debate, deja abierta la gran pregunta: ¿este misterioso cuerpo rosa nació de la acumulación de material como un planeta, o colapsó a partir de una nube de gas como una pequeña estrella?

La respuesta seguirá escondida en los datos del telescopio más potente de la humanidad. El estudio, publicado en la revista Astrophysical Journal Letters, representa un avance significativo en nuestra comprensión de los objetos subestelares y podría ayudar a recalibrar los modelos de formación planetaria. Los astrónomos esperan que futuras observaciones con el James Webb y otros telescopios puedan resolver definitivamente la naturaleza dual de GJ504b





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