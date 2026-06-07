El tesoro escondido de la carne de res: descubre los cortes tradicionales colombianos

En el Día Nacional de la Carne, una reflexión sobre la riqueza de los cortes de segunda y tercera en Colombia, sus técnicas de cocción lenta y sus beneficios tanto gastronómicos como de salud. La columna invita a valorar piezas como el rabo, la costilla y otros cortes olvidados, desmitificando la creencia de que solo los cortes magros son los mejores.

Por generaciones, la cultura gastronómica ha condicionado a creer que la excelencia de la res se reduce al lomo, las chatas o la punta de anca.

Sin embargo, el verdadero tesoro de los fogones colombianos no habita en los cortes más caros, sino en la paciencia de la cocina lenta. A propósito del Día Nacional de la Carne, que se conmemoró el pasado 28 de mayo, resulta oportuno emprender un viaje al corazón de la cultura cárnica colombiana.

Este recorrido demuestra que la excelencia gastronómica y la sostenibilidad económica no están en los cortes más caros, sino en la paciencia, el respeto al animal y la sabiduría de la cocina lenta. Hoy se invita a romper un mito que ha hecho perder de vista los mejores sabores de la geografía nacional.

Por generaciones nos han enseñado que la 'buena carne' se reduce a una trilogía predecible: el lomo fino, la punta de anca o las chatas, los llamados cortes de primera. Si bien gozan del privilegio de la rapidez, van directos de la nevera a la parrilla y ofrecen una textura tierna con poco esfuerzo, también resultan monótonos y son los más costosos del mostrador.

Aprender a comprar, preparar y disfrutar el animal entero no es solo una estrategia de economía inteligente en tiempos complejos; es un acto de soberanía alimentaria, un homenaje a la cocina de las abuelas y el camino más directo hacia una gastronomía verdaderamente sostenible. Les comparto una verdad absoluta de los fogones: el verdadero sabor, la jugosidad extrema y la magia de las texturas no están en las piezas magras, sino en los huesos, el colágeno y el tejido conectivo de los mal llamados cortes de segunda y tercera.

Cuando se aprende a preparar un corte de tercera, no solo se cuida el bolsillo, sino que se convierte uno en un verdadero artista de la mesa. Para entender el valor de piezas como el rabo, la costilla, el muchacho, la sobrebarriga o el cogote, es necesario despojarse del prejuicio de la dureza. En la res, los músculos que más ejercitan los animales a lo largo de su vida son los que desarrollan una mayor cantidad de colágeno.

Al tacto en la carnicería, estos cortes se sienten firmes y compactos. Sin embargo, cuando se someten al fuego y al método adecuado, ocurre un milagro químico y físico dentro de la olla. A diferencia de algunas piezas de carne que se secan e invalidan si se pasan de término, los cortes con alto contenido de colágeno necesitan tiempo y humedad.

Cuando el líquido de cocción alcanza temperaturas lentas y controladas, entre los 75 °C y los 90 °C, ese colágeno duro comienza a desnaturalizarse y se transforma en gelatina pura. Esta gelatina natural se funde entre las fibras de la carne, aportando una melosidad, una textura untuosa y una profundidad de sabor que ningún otro corte podrá igualar jamás.

Además, el hecho de que muchos de estos cortes se cocinen adheridos al hueso garantiza un aporte mineral y una sustancia profunda que enriquece cualquier salsa o acompañamiento. Observándolo desde la nutrición funcional, este método de cocción lenta es, además, el más saludable para el cuerpo humano.

Mientras que las cocciones rápidas a altas temperaturas directas, como el fuego vivo o el carbón, pueden generar compuestos inflamatorios en las fibras, la cocina lenta y húmeda de los cortes de segunda y tercera minimiza la formación de estas toxinas. El resultado es una carne infinitamente más fácil de digerir, amable con el sistema digestivo y menos inflamatoria para el colon.

Para celebrar este mes de la carne con manteles largos y sin gastar una fortuna, se propone rescatar, entre otros, estos tres tesoros culinarios del mostrador: Considerado en las plazas de mercado como una pieza menor, el rabo es la máxima expresión del confort en la mesa. Es una joya de la anatomía vacuna donde el hueso central está rodeado de carne rica en grasa intramuscular e hilos de colágeno puro.

Al tacto crudo parece indomable, pero tras una cocción prolongada, lo que en cocina llamamos un estofado a fuego lento, la magia sucede: se funde por completo y se convierte en una salsa melosa y oscura. Un rabo braseado con verduras de raíz deja rezagado a cualquier otro plato. La costilla es el corte universal por excelencia en Colombia





vanguardiacom / 🏆 4. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Corte De Res Cocina Lenta Carne Colombiana Día Nacional De La Carne Cocina Tradicional Cocina Sostenible Nutrición

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FCF rechaza agresiones contra jugadores de Selección Colombia tras recibir pabellón nacionalLos futbolistas tuvieron un breve encuentro con el presidente Petro y una de sus hijas, minutos antes de tomar el vuelo que los llevó a Estados Unidos para preparar el último amistoso antes del Mundial.

Read more »

Vuelta a Colombia Femenina 2026, Selección Colombia Femenina, Copa Mundial de la FIFA, Stefanía Sánchez, Lorenzo, Hernán Peláez, Martín De FranciscoTodas las emociones de la Vuelta a Colombia Femenina 2026 se podrán vivir a partir de este martes 2 de junio por el Canal RCN y la APP de RCN. La Selección Colombia Femenina ha ganado la etapa reina y es nueva líder de la Vuelta a Colombia Femenina. Además, ha tomado el liderato de la tabla de posiciones tras el empate de Argentina vs Perú. Colombia clasificó al Mundial de Brasil 2027 y Lorenzo dejó atrás la polémica del mercado de fichajes previo al Mundial. El seleccionado colombiano ya está en San Diego, California preparando el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. La etapa 3 de la Vuelta a Colombia femenina la ganó Stefanía Sánchez. Un espacio de conversación futbolera donde Hernán Peláez y Martín De Francisco revisan la actualidad y la memoria del fútbol, con resultados, análisis, anécdotas y buen humor. La Copa Mundial de la FIFA, el equipo nórdico está encuadrado en el grupo I junto a Francia, Senegal e Irak, contra la que debutará el 17 de junio.

Read more »

Vuelta a Colombia Femenina 2026: Emociones, Liderato y ClasificaciónTodas las emociones de la Vuelta a Colombia Femenina 2026 se podrán vivir a partir de este martes 2 de junio por el Canal RCN y la APP de RCN. La Selección Colombia Femenina, las cafeteras, tomaron el liderato de la tabla de posiciones tras el empate de Argentina vs Perú. Colombia clasificó al Mundial de Brasil 2027. Lorenzo dejó atrás la polémica del mercado de fichajes previo al Mundial: ‘Es una satisfacción’ El seleccionado colombiano ya está en San Diego, California preparando el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Lilibeth Chacón ganó la etapa reina y es nueva líder de la Vuelta a Colombia Femenina. Stefanía Sánchez ganó la etapa 3 de la Vuelta a Colombia femenina; así está la general. Un espacio de conversación futbolera donde Hernán Peláez y Martín De Francisco revisan la actualidad y la memoria del fútbol, con resultados, análisis, anécdotas y buen humor. Copa Mundial de la FIFA: El equipo nórdico está encuadrado en el grupo I junto a Francia, Senegal e Irak, contra la que debutará el 17 de junio.

Read more »

Minsalud condenó ataque del ELN con ráfagas de fusil, ametralladoras y granadas a misión médica en ChocóLa Armada de Colombia le atribuyó el hecho al Ejército de Liberación Nacional.

Read more »