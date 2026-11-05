El Tour Colombia regresará a Medellín en enero de 2027 con Gran Fondo

El Tour Colombia 2.1 confirmará su regreso a Antioquia en enero de 2027. Federaciones y gobiernos oficiales la fecha clave y la inclusión de una prueba masiva para aficionados en la capital antioqueña.

La Federación Colombiana de Ciclismo oficializó este jueves en Medellín el regreso del Tour Colombia 2.1 a Antioquia en el año 2027. Este evento, considerado una de las competiciones ciclistas más importantes de América, reanudará su actividad en la región después de tres años de ausencia. La sede central de la reactivación del certamen será la ciudad de Medellín, confirmada como el epicentro de la organización.

El calendario de la prueba está fijado para disputarse entre el 26 y el 31 de enero de 2027. Con anterioridad a la competencia principal, los días 24 y 25 de enero se llevarán a cabo la presentación oficial de los equipos participantes y un evento adicional. La edición próxima introducirá una novedad significativa: la organización de un Gran Fondo diseñado para corredores aficionados, con la expectativa de atraer la participación de aproximadamente 2.000 ciclistas.

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Respaldos institucionales confirman el evento

Rubén Darío Galeano Berdugo, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, asistió al acto de anuncio junto a altos funcionarios públicos y directivos del medio de comunicación que emitirá la prueba. Federico Gutiérrez Zuluaga, alcalde de Medellín, y Andrés Julián Rendón Cardona, gobernador de Antioquia, validaron la decisión de acoger el evento. José Antonio de Brigard, presidente de RCN, representó a la emisora encargada de la transmisión televisiva de la carrera, asegurando la cobertura mediática.

La presencia de figuras retiradas y activos en el ciclismo profesional reforzó el prestigio del anuncio. Rigoberto Urán y Nairo Quintana, ya retirados de la actividad competitiva, estuvieron presentes. Asimismo, se contó con la participación de Egan Bernal, Fernando Gaviria, Sergio Higuita, Santiago Buitrago y Juan Felipe Rodríguez, quienes validaron la importancia deportiva de la competencia.

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Contexto histórico y desafíos financieros

La primera edición, bajo el nombre de Colombia Oro y Paz, se disputó en 2018 por el Valle del Cauca y el Eje Cafetero, con victoria de Egan Bernal. En 2019, la competencia llegó a Antioquia, donde se impuso Miguel Ángel López. En 2020, recorrió Boyacá, Cundinamarca y Bogotá, siendo Sergio Andrés Higuita el campeón. La edición de 2021 estaba programada para el Caribe colombiano, pero fue cancelada por la pandemia de covid-19.

El certamen regresó en 2024 con el triunfo final de Rodrigo Contreras en Bogotá. Sin embargo, dificultades económicas llevaron nuevamente a la Federación a suspender su realización para el ciclo inmediato. En 2025, el costo estimado de organizar la competencia rondaba los 10.000 millones de pesos. Rubén Darío Galeano indicó que existía una garantía de 4.000 millones de pesos, faltando 6.000 millones que debían aportar desde el Gobierno Nacional.

Impacto económico y perspectivas futuras

Gracias al respaldo del Gobierno Nacional, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y el sector privado, el país reactivará esta competencia del calendario UCI. Participarán equipos WorldTour, UCI ProTeam, continentales nacionales e internacionales, además de selecciones nacionales. El gobernador Andrés Julián Rendón destacó que la falta de apoyo del gobierno anterior había impedido la realización previa, pero que ahora ofrecen el respaldo total para generar derrama económica.

El alcalde Federico Gutiérrez subrayó que el evento reactiva la economía en una fecha clave, beneficiando a hoteleros, taxistas y comerciantes. Egan Bernal expresó su emoción por correr en casa, señalando que, después del Tour de Francia, esta es su mejor competencia. Él, Fernando Gaviria, Sergio Higuita, Santiago Buitrago y Juan Felipe Rodríguez esperan el visto bueno de sus equipos (Netcompany, Caja Rural, NSN Cycling Team y EF) para iniciar la temporada.

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Los organizadores enfatizarán que el Tour Colombia sirve como vitrina cultural y turística. Muestra los paisajes, la infraestructura y el civismo de las regiones anfitrionas. Aunque aún no se han oficializado las listas exactas de los equipos participantes, la confirmación del lugar y las fechas abre un periodo de preparativos intensos. El evento promete recuperar la tradición ciclista y la esperanza deportiva en el departamento.