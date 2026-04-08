El Trabajo Femenino: Motor Oculto de la Economía Colombiana

Un análisis profundo revela cómo el trabajo de las mujeres, tanto remunerado como no remunerado, es fundamental para la economía colombiana, y por qué su mayor inclusión es crucial para el crecimiento del país.

Existe una verdad incómoda que Colombia aún rehúsa aceptar: su economía se sustenta, en gran medida, en el trabajo –tanto visible como invisible– de las mujeres. No se trata de un eslogan vacío, sino de una ecuación económica con datos concretos. Actualmente, las mujeres no solo están más preparadas que nunca, sino que ya constituyen la mayoría en la formación del capital humano del país. En 2023, el 56,5 % de los más de 530.

000 graduados de educación superior fueron mujeres, y en niveles como secundaria y media superan a los hombres en cobertura por 4,6 y 10,8 puntos porcentuales respectivamente. Incluso en áreas estratégicas como ciencias económicas y sociales, más del 60 % de los titulados son mujeres. ¿Por qué razón seguimos considerando este fenómeno como un simple avance social y no como la oportunidad económica con mayor potencial de impacto en el país? Al examinar el mercado laboral, el panorama revela la magnitud del potencial desaprovechado. La participación femenina ha experimentado un crecimiento cercano al 60 % en 2024, sin embargo, todavía enfrenta una brecha estructural de casi 24 puntos porcentuales en comparación con los hombres. En otras palabras, Colombia está operando con un motor a medio rendimiento. La evidencia es irrefutable: si más mujeres trabajan en mejores condiciones, la economía experimenta un crecimiento. Las proyecciones indican que un aumento en el empleo femenino podría elevar el consumo de los hogares en un 5 % a mediano plazo y hasta un 9 % a largo plazo. Esta no es una agenda centrada en la equidad; es, fundamentalmente, una estrategia de crecimiento económico. ¿Cómo explicar que este potencial siga siendo subutilizado? Quizás el obstáculo invisible radique en la escasez de tiempo. Las mujeres sostienen una segunda economía paralela, no remunerada. Según datos oficiales, realizan 35.678 millones de horas anuales de trabajo doméstico y de cuidado, en contraste con apenas 9.693 millones de los hombres. En términos totales, este esfuerzo equivale a hasta el 20 % del Producto Interno Bruto (PIB) colombiano. Sí, una quinta parte de la economía depende de un trabajo que no es remunerado. En promedio, una mujer dedica 7 horas y 46 minutos diarios al trabajo no remunerado, prácticamente la misma cantidad de tiempo que al trabajo remunerado. La mitad de su vida productiva se invierte en mantener los hogares, liberar tiempo para otros y compensar las deficiencias del Estado y del mercado. ¿El resultado? Menos acceso a empleos formales, menor ascenso profesional y una sobrecarga que las expulsa del sistema: un 58 % señala el cuidado como la principal barrera laboral; un 54 %, el agotamiento, y un 46 %, la imposibilidad de conciliar la vida personal y laboral. Redistribuir el cuidado, mejorar las condiciones laborales y abrir espacios reales de decisión no es un tema de justicia simbólica. Es la forma más rápida y eficiente de aumentar la productividad, el consumo y el crecimiento económico. Las mujeres ya son mayoría en sectores clave, pero no en los niveles más altos. Representan el 54,55 % de los servidores judiciales, pero su presencia disminuye al 29 % en las altas cortes. En el Congreso proyectado para 2026, apenas ocuparían el 27% de las curules. Es el mismo patrón: sostienen la base, pero no toman las decisiones en la cúspide. Colombia no solo necesita “incluir a más mujeres” por una cuestión de corrección política. Necesita apostar por ellas como un motor económico. La pregunta ya no es si las mujeres pueden impulsar la economía. La evidencia demuestra que ya lo hacen. La verdadera pregunta es: ¿cuánto más podría crecer Colombia si dejara de desaprovechar uno de sus mayores activos económicos





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