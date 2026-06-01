El uribismo sufre un duro revés electoral: Paloma Valencia queda fuera de la segunda vuelta

Paloma Valencia obtiene solo el 6.92% de los votos en la primera vuelta presidencial, muy lejos de los candidatos que avanzan: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Álvaro Uribe asume la derrota y anuncia su respaldo a De la Espriella.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, celebrada el 31 de mayo de 2026, marcó un punto de inflexión para el uribismo. Paloma Valencia , candidata del Centro Democrático y heredera política del expresidente Álvaro Uribe Vélez, obtuvo aproximadamente 1.6 millones de votos, equivalentes al 6.92% del total, un resultado que la dejó por fuera de la contienda por la Casa de Nariño.

Este desempeño representó una caída significativa respecto a los 3.2 millones de sufragios que había alcanzado en la Gran Consulta por Colombia en marzo de ese mismo año, cuando se consolidó como la abanderada de su sector. La diferencia de más de 1.5 millones de votos entre ambas instancias evidenció una pérdida de respaldo que los analistas atribuyen a la fragmentación del voto de derecha y a la irrupción de nuevas fuerzas políticas.

Los dos candidatos que avanzaron a la segunda vuelta fueron Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, con el 43.77% de los votos, e Iván Cepeda, del Pacto Histórico, con el 40.88%. La amplia ventaja de estos dos aspirantes dejó al uribismo en una posición marginal, sin posibilidades de disputar la presidencia.

La senadora Valencia, quien durante la campaña afirmó que el mayor honor de su vida era ser candidata de su partido, no logró capitalizar el apoyo del expresidente Uribe, quien la acompañó en Rionegro, Antioquia, antes de votar. La colectividad del Centro Democrático, que durante años fue una de las fuerzas políticas más influyentes del país, sufrió así uno de los reveses electorales más contundentes de su historia reciente.

Tras conocerse los resultados, el expresidente Álvaro Uribe Vélez emitió un pronunciamiento público en el que asumió la responsabilidad por la derrota.

"Colombianos, hemos perdido. Asumo humildemente mis responsabilidades", manifestó, al tiempo que destacó las cualidades de Paloma Valencia como una gran líder con vigencia hacia el futuro.

Uribe confirmó que apoyará a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta del 21 de junio, argumentando que su decisión se basa en la defensa de la Constitución, las libertades individuales, la iniciativa privada y la cohesión social, y en su rechazo al proyecto político de Iván Cepeda y el petrismo, al que calificó como una sucursal del chavismo. Este respaldo resulta crucial para la campaña de De la Espriella, que buscará consolidar el voto de centroderecha y derecha de cara a la elección definitiva.

La jornada electoral también mostró un desempeño limitado para las candidaturas de centro. Sergio Fajardo obtuvo 1.007.637 votos (4.18%), Claudia López alcanzó 225.297 votos (0.94%) y Óscar Mauricio Lizcano registró 53.829 votos (0.22%). Estos resultados reflejan una polarización entre dos fuerzas claramente definidas: el movimiento de De la Espriella y el petrismo de Cepeda.

El uribismo, que durante décadas fue un actor determinante en la política colombiana, queda ahora relegado a un papel secundario, aunque con la posibilidad de influir en la segunda vuelta a través del respaldo de su líder. La pregunta que queda en el aire es si ese respaldo será suficiente para evitar el triunfo de Iván Cepeda, a quien el expresidente Uribe señaló como una amenaza para el país.

La derrota de Paloma Valencia también abre un interrogante sobre el futuro del Centro Democrático. La colectividad deberá reorganizarse y definir su liderazgo después de que su candidata no lograra superar el 7% de los votos. Mientras tanto, la campaña para la segunda vuelta se centrará en dos visiones antagónicas: la de Abelardo de la Espriella, que promete continuidad con ajustes institucionales, y la de Iván Cepeda, que propone transformaciones profundas en el modelo económico y social.

La decisión del electorado colombiano, que en esta ocasión mostró un claro rechazo al uribismo, definirá el rumbo del país para los próximos cuatro años





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