El volcán ladrón de Mónica Acebedo reinterpreta la tragedia de Armero

La escritora colombiana Mónica Acebedo publica El volcán ladrón, una novela basada en testimonios de sobrevivientes de Armero. Analizamos su enfoque en la memoria infantil y el trauma.

Mónica Acebedo ha presentado recientemente su obra El volcán ladrón, una narrativa que reconstruye la tragedia de Armero desde la perspectiva de dos niños afectados por la catástrofe natural. Esta publicación surge como una reescritura y ampliación de su novela anterior, El niño de barro, con un enfoque más esperanzador centrado en los reencuentros y la supervivencia infantil. La autora utiliza testimonios directos de sobrevivientes e investigaciones psicológicas sobre el trauma para explorar cómo la infancia enfrenta el horror colectivo.

Reescritura de El niño de barro con voz esperanzadora

La obra representa un retorno a los personajes de El niño de barro, manteniendo a los mismos protagonistas, aunque ampliando el alcance para incluir también al perro de la historia. Mientras la novela juvenil original se dirigía a un público casi adulto, esta nueva versión busca resaltar las posibilidades de reencuentro que ocurrieron en la realidad con muchos de los niños perdidos en Armero. La autora trabajó junto a su editora para ajustar el tono narrativo, enfocándose exclusivamente en dos personajes infantiles principales para ofrecer una mirada más optimista sobre el pasado trágico.

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Investigación profunda y voces de sobrevivientes reales

La trama está profundamente moldeada por los testimonios de una persona que tenía once años durante la tragedia, cuya voz narrativa sirve como proyección central de la historia, aunque con las licencias propias de la ficción. La autora se vio impactada por la experiencia de este testigo, quien, tras huir al cerro del cementerio a las once de la noche, no se consideraba a sí misma una sobreviviente por no haber estado cubierta de barro. Esta distinción psicológica motivó a Acebedo a realizar una investigación académica extensa sobre cómo se narra el trauma y el horror desde las artes.

Desafíos narrativos de la perspectiva de un niño de cuatro años

Uno de los mayores retos técnicos de El volcán ladrón fue construir la voz de un niño de cuatro años narrada en tercera persona focalizada. Para lograr autenticidad, la autora recurrió a dos psicólogas que explicaron cómo los niños procesan el trauma mediante la audición sin comprensión inmediata, guardando la información como en un disco duro. Esta investigación permitió que la narrativa reflejara fielmente lo que el pequeño ve y oye, como escuchar conversaciones de padres adoptivos en Noruega o ver su perro en la televisión sin poder verbalizarlo, capturando así la confusión inherente a su edad.

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Detalles geográficos y contexto humano del desastre

La investigación también abarcó aspectos tangibles como los mapas de Armero, la estructura de las calles, las fotografías de las casas y la ubicación exacta de los eventos para garantizar una reconstrucción espacial precisa. La novela está dedicada a Francisco González, reconociendo su importancia en el contexto de la obra. Además, el texto menciona brevemente otras obras literarias contemporáneas, como Pintar contra la hoguera sobre El jardín del mundo de Pablo Montoya, situando a Acebedo en un diálogo más amplio sobre la narrativa del conflicto y la memoria histórica en Colombia.

Memoria, pérdida y ética en la literatura del horror

La publicación plantea preguntas persistentes sobre la memoria, la pérdida y las consecuencias del abandono tras la tragedia de Armero. Acebedo explora los desafíos éticos de convertir el dolor colectivo en literatura, utilizando su experiencia académica en narrativas de conflicto para guiar el proceso creativo. La obra invita a reflexionar sobre cómo las voces infantiles pueden ofrecer una comprensión única y renovada de eventos históricos devastadores, transformando el duelo en una herramienta de conexión humana y esperanza futura.