El voto de los colombianos en el exterior crece un 94% en primera vuelta

La diáspora colombiana aumentó su participación electoral en un 94% durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales, con 591.234 votos emitidos desde el extranjero. Este incremento refleja una mayor movilización gracias a la inscripción virtual y redes sociales, consolidando a los residentes fuera del país como una fuerza política clave.

Los votos de los colombianos que viven en el exterior aumentaron un 94 por ciento en la primera vuelta de las elecciones presidenciales , consolidando a la diáspora como una fuerza política creciente y cada vez más influyente en el panorama electoral del país.

A finales de mayo, los vecinos del barrio Niño Jesús, colindante con el conocido parque de El Retiro en el corazón de Madrid, comenzaron a ver una afluencia de personas inusuales. Muchas de ellas vestían la camiseta de la Selección Colombia de fútbol, a veces solas y otras en grupos pequeños, siempre en búsqueda de una dirección.

Más de un lugareño observó que el flujo de caminantes se dirigía a las instalaciones de la Casa de Cantabria, ubicada en la calle Pío Baroja. El motivo es que, tal como lo permite la legislación, allí se habían habilitado de manera anticipada un puñado de puestos de votación para quienes pudieran sufragar entre lunes y viernes, con ocasión de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Pero el fin de semana llegó la verdadera prueba, cuando miles de colombianos se hicieron presentes en un espacio mucho más amplio, en la zona de Casa de Campo. Las filas para depositar el tarjetón acabaron siendo obligatorias ante el arribo masivo de gente que, en tono festivo por cuenta del ambiente y el arranque del verano, desbordó todos los registros anteriores.

El total de sufragantes en la capital española ascendió a 47.700, más de tres veces los 14.886 contabilizados en la primera vuelta de cuatro años antes. Aunque las proporciones variaron en los 253 puntos de votación ubicados en 67 países de los cinco continentes, el incremento significativo en la cantidad de ciudadanos que hicieron uso de su derecho a elegir a la persona de sus preferencias fue la norma y no la excepción.

En total, en el capítulo genérico de consulados se escrutaron 591.234 papeletas el 31 de mayo, un 94 por ciento más que en 2022. Por cuenta de esa situación, los colombianos que viven en el exterior son responsables de un caudal electoral cada vez al alza. El acumulado de la semana pasada en el extranjero supera con comodidad el de departamentos como Huila, Meta, Magdalena, Risaralda o Caldas, que estuvieron entre medio millón y 555.000 votos cada uno.

Lo sucedido es el reflejo de una diáspora diversa y creciente, que habita en los más diversos rincones del globo. Llama la atención que en naciones tan distantes como Azerbaiyán, Ghana, Indonesia o Noruega hubo quien llegó con su cédula y, tras firmar y colocar la huella digital, puso la equis en la casilla.

Es claro que la participación en el exterior ha venido en aumento, así se encuentre por debajo de la observada en el territorio nacional, que fue cercana al 58 por ciento. En el caso presente, de un potencial de 1.414.661 sufragantes, el 42 por ciento acabó votando, 11 puntos porcentuales más que en la primera vuelta de 2022. ¿A qué se debe el salto en guarismos y porcentajes?

Son varios los factores que explican la evolución señalada, comenzando por el uso de la tecnología que hace sencillo el proceso de listar la cédula de manera remota. Junto a lo anterior, la masificación de las redes sociales lleva a que una persona reciba de varias fuentes, ya sean familiares, amigos o institucionales, la información sobre el proceso electoral en marcha y se apunte para votar.

Ha sido todo un esfuerzo de la Registraduría implementando por primera vez en la historia la inscripción virtual de ciudadanos, así como el aumento de mesas de votación. Pero esa primera manifestación requiere hacerse efectiva cuando se abren las urnas.

Buena parte de quienes viven por fuera se ven obligados a recorrer distancias importantes, incluso desplazarse a otra población, para llegar a los sitios habilitados que, a veces, están en la sede del consulado de Colombia y en otras en un lugar acondicionado para la ocasión. Justificar lo que para muchos representa un sacrificio de tiempo y dinero está directamente relacionado con la intensidad de la carrera presidencial.

La diáspora colombiana, con su creciente participación, demuestra que el voto en el exterior no solo es un derecho, sino una herramienta política que puede inclinar la balanza en elecciones reñidas. Con un incremento del 94% en la primera vuelta, queda claro que los colombianos residentes fuera del país están más comprometidos que nunca con el futuro de su nación, y que su voz se escucha con fuerza desde todos los rincones del mundo





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